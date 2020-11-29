【首置盤】市建局研提前至2023年預售「煥然懿居」二期　滿足市民首置需求

▲ 市建局研提前至2023年預售「煥然懿居」二期春田街/崇志街重建項目。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成在網誌表示，會研究提早一年預售「煥然懿居」二期春田街/崇志街重建項目260個單位的可行性，期望能爭取由原先預計2024年預售，推前至2023年，以滿足市民的「首置」需求。

韋志成指，繼「煥然懿居」「首置」先導項目之後，政府於今年5月批出觀塘安達臣道第二個「首置」項目的用地，其賣地條款列明項目須於2026年3月底建成。為填補這段空檔，已要求「煥然懿居」二期的工程團隊，研究在符合現行《建築物條例》的要求下，加快項目的工程進度，包括壓縮地盤平整和地基建造工序的可行性，並加快擬備上蓋樓宇圖則，供相關政府部門審批，

他又稱，《施政報告》公布的大坑西邨重建計劃有兩項目標，包括興建約1,300個單位，由平民屋宇公司用作重置現有住戶；及由市建局提供約2,000 個「首置」住宅單位，以市場折扣價出售。這個「首置」項目的規模相當於煥然懿居的4倍，將會是至今最大規模的「首置」項目。市建局和平民屋宇公司將向城規會提交修訂規劃建議。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙