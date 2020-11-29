【新冠肺炎】本港新增115宗確診個案涉24宗源頭不明 創第四波疫情單日新高
社會 16:41 2020/11/29
本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（29日）新增115宗確診個案，包括6宗屬輸入個案和宗109本地個案，其中24宗屬本地感染源頭不明。本港累計個案有6,239宗，包括一宗疑似個案。
消息指，全港中小學最快周三（12日3日）起暫停面授，直至聖誕假期後。當局評估疫情後認為有惡化情況，且出現多宗源頭不明群組，認為有需要暫停面授課程，建議在家學習直至聖誕假期後。詳情即看：【下一頁】
在109宗涉及本地個案，24宗屬本地感染源頭不明，包括一名第6133宗確診的病人，屬聖嘉勒小學學生，該校需停課，學生及教師都需接受檢測。詳情即看：【下一頁】
政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露已向政府建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆提早至晚上10時後要關閉、公務員在家工作等，當局即將有新一輪公布，又預料今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。詳情請見：【下一頁】
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：陳子謙