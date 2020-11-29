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【經期紊亂】小豬羅志祥舊愛自揭內分泌失調　周揚青體重大增：M晚了半個月

娛樂 16:23 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

小豬羅志祥舊愛周揚青自稱因為內分泌失調致胖。

內地網紅周揚青在今年4月公布與羅志祥（小豬）分手，並撰長文公開踢爆羅志祥私生活淫亂，更揭破小豬與旗下藝人愷樂（蝴蝶姐姐）出軌，羅志祥由此形象插水。

至於周揚青親身示範何謂「活得比你好」，繼續活躍網絡界，而且本身家庭豐厚的她，在9月生日時，更獲富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮。

【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮

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【小豬出軌】羅志祥撰7千字長文再向周揚青道歉　小豬選擇發文日期時間另有玄機

周揚青自揭內分泌失調

不過曾因為情傷而瘦到僅約98磅的，只半年多後，體重已重回110磅。周揚青日前在個人IG上載近照坦承自己胖了，並表示會減肥。

從相中所見，她的身材確實豐腴，不過周揚青解釋指，主要原因是經期錯亂所致：「我胖了應該不是因為最近吃太多，因為我一直也都是吃這麼多，一定是因為我M晚了半個月內分泌紊亂了。」

周揚青上載照片內，她的左手手指比例十分奇怪。（取自IG）

被懷疑過度P圖

可是眼利網民在周揚青上載照片中，發現其身體某部位十分怪異，嚴重變形，就是她的左手手指不合比例，尾指太短、其他手指太長，有網民懷疑是因為過份P圖所致。

網民紛紛留言稱，「姐的手指真的是長這樣嗎？好神奇」、「下次別忘了P最後一根手指頭」、「小拇指怎麼那麼短，修圖師大意了」！

撰文 : TOPick柴犬出動

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