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【新冠肺炎】灣仔星月居、歷山大廈意大利餐廳及上環泉章居現爆發　11月15日或之後光顧食客須接受強制檢測　

社會 16:51 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（29日）新增115宗確診個案，包括6宗屬輸入個案和宗109本地個案，其中24宗屬本地感染源頭不明。

消息指，全港中小學最快周三（12日3日）起暫停面授，直至聖誕假期後。當局評估疫情後認為有惡化情況，且出現多宗源頭不明群組，認為有需要暫停面授課程，建議在家學習直至聖誕假期後。詳情即看：【下一頁】

張竹君指，歌舞群組再多62人確診，累計479人確診；另外有3間食肆包括灣仔星月居、歷山大廈8½ Otto e Mezzo BOMBANA、上環泉章居大飯店，均有員工和食客確診，當局稍後會發出指示，要求在11月15日或之後曾光顧上述食肆的食客接受強制檢測。

她又指，目前與3間食肆相關的感染人數約10多人，由於涉及員工和食客，範圍亦比較廣泛，情況令人擔心，不排除該處可能出現傳播，難以判斷源頭來自員工或食客，擔心會再有其他食客受到感染。她稱，3間食肆已停止營業，而大部分員工亦要接受檢疫。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露已向政府建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆提早至晚上10時後要關閉、公務員在家工作等，當局即將有新一輪公布，又預料今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。詳情請見：【下一頁】

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記者：陳子謙

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