【新冠肺炎】舒適堡團體課堂導師初步確診　銅鑼灣樂富沙田分店即日暫停服務

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情升溫，舒適堡健身瑜伽中心公布，一名團體課堂導師初步確診，上周一(23日)至周三(25日)分別曾到訪銅鑼灣、樂富及沙田健身瑜伽分店並教授課堂，期間有戴上口罩；該3間分店即時停止服務至12月2日，分店所有員將獲安排接受新冠病毒檢測，而全線團操課堂將暫停3天。

舒適堡健身瑜伽中心於官網公布，接獲衞生署通知，一名團體課堂導師初步確診，上周一(23日)至周三(25日)分別曾到訪銅鑼灣(周一下午1時至3時半)、樂富(周二晚上7時至9時半)，及沙田(周三上午10時至11時)健身瑜伽分店並教授課堂。

中心稱，有關導師於課堂期間及分店範圍內有戴上口罩，並與客戶保持法定社交距離，亦無與客戶有密切接觸。中心即時起已停止該3間分店服務至12月2日下午3時，分店所有員將獲安排接受新冠病毒檢測，而全線團操課堂將暫停3天。

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責任編輯：陳正怡