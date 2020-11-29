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【施政報告2020】林鄭稱正研究公職人員範圍　涵蓋服務提供者範圍太闊

政治 16:32 2020/11/29

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林鄭月娥表示，當局正研究公職人員涵蓋範圍。（經濟日報資料圖片）

施政報告中列明，港府會在今年內提交草案，完善公職人員宣誓安排等事宜。特首林鄭月娥今日接受訪問時稱，當局正研究公職人員宣誓涵蓋範圍，如果是服務提供者，是不應涵蓋在內，否則範圍太闊，涉及數以百萬的人。

林鄭月娥曾在專訪中稱，外界對「公職人員」定義有不同意見，有人認為由政府支薪或有公權力，都應受到涵蓋。

她今日再作補充，稱如果與政府關係是屬服務提供者，是不應涵蓋在內，否則範圍會太廣泛，強調公職人員宣誓屬於新課題，要小心處理，且要先作全盤檢視。

另外，施政報告亦提及要改革通識科，糾正被異化的問題。她表示，改革通識科與中央沒有直接關係，沒有受到中央命令作改革，強調教育制度屬香港內部事務，又指通識提出以來爭議不斷，有家長擔心教科書及題目僱離客觀持平，直言改革是回應社會關懷青年成長的意見。

林鄭續指，通識科可以討論時事，但需要有基礎，例如討論違法達義前，應先教授法治、守法等價值觀。

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記者：陳宛彤

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