【施政報告2020】張建宗︰中央有需要時預留內地疫苗供港人使用

▲ 政務司司長張建宗表示 ，中央會在有需要時預留一定數量的內地疫苗供港人使用。（資料圖片）

政務司司長張建宗表示，在防疫抗疫方面，施政報告明確交代港府的工作及方向，採取「外防輸入、內防反彈」的措施嚴控疫情，力爭在市民的支持和配合下達至「清零」，期望早日恢復兩地人員往來。他又指，中央支持香港確保新冠肺炎病毒疫苗供應，在有需要時，會預留一定數量的內地研發或生產的疫苗，供港人使用。

張建宗今在其網誌指出，國家安全教育對保障國家安全和香港繁榮穩定，發揮重要作用，特區政府加強港人國家安全教育「勢在必行」。施政報告提及，特區政府有必要加強宣傳和教育，提高港人的國家安全概念和守法意識，他稱，港府會用好每年的「憲法日」和「國家安全教育日」，進行更具規模的公眾教育工作。教育局會透過多元化活動，讓中小學生全方位認識國家發展，以及國家安全的重要性等，培養學生的正面價值觀，加強他們對國家的歸屬感。

張建宗認為，新一份施政報告兼具短中長期的政策措施，不會因本屆政府任期所限而只顧做短期工作，形容報告「相當全面、豐富、務實和進取」，他又衷心感謝中央政府全力支持香港，指施政報告內涵蓋了中央在7個主要政策方向的支持，惠港措施範圍遠超從前。

張建宗亦說，「明日大嶼願景」是眾多土地供應選項中，規模最大，以及可提供的土地最多，強調「是絕對值得投資的造地計劃」，稱政府會努力爭取，盡快開展項目的前期研究。

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責任編輯︰尹櫻霖