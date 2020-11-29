【踩過界II】簡淑兒自認愛發白日夢　幻想做家庭主婦等丈夫回家食飯

▲ 簡淑兒開玩笑稱，等待幻想丈夫回家。（取自簡淑兒IG）

簡淑兒（Jessica）最近在台慶劇《踩過界II》演千金小姐出身的律師郭琳（Jasmine）。簡淑兒亦十分勤力，不時在個人社交平台上載有關《踩過界II》的照片宣傳新劇。

不過此外，簡淑兒亦不時上載其他靚相益粉絲。今日（11月29日）Jessica便上載兩張相，相中坐在飯桌旁的簡淑兒如靚人妻般，桌上放滿飯菜。她亦寫道：

每一位巨蟹座嘅女生:

都會有幻想過將來做為位家庭主婦煮好飯等老公返嚟食～ ☺️

現實: 想吓好啦! 😀

#想當年嘅齊陰

#發完白日夢好去開工