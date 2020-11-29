【踩過界II】簡淑兒自認愛發白日夢 幻想做家庭主婦等丈夫回家食飯 娛樂 16:59 2020/11/29 分享： 熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 ▲ 簡淑兒開玩笑稱，等待幻想丈夫回家。（取自簡淑兒IG） 簡淑兒（Jessica）最近在台慶劇《踩過界II》演千金小姐出身的律師郭琳（Jasmine）。簡淑兒亦十分勤力，不時在個人社交平台上載有關《踩過界II》的照片宣傳新劇。 不過此外，簡淑兒亦不時上載其他靚相益粉絲。今日（11月29日）Jessica便上載兩張相，相中坐在飯桌旁的簡淑兒如靚人妻般，桌上放滿飯菜。她亦寫道： 每一位巨蟹座嘅女生: 都會有幻想過將來做為位家庭主婦煮好飯等老公返嚟食～ ☺️ 現實: 想吓好啦! 😀 #想當年嘅齊陰 #發完白日夢好去開工 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【踩過界II】簡淑兒台慶超deep V晚裝大派福利 Jessica被誤會為千金感無奈 14:52 2020/11/20 【踩過界II】簡淑兒台慶超deep V晚裝大派福利 Jessica被誤會為千金感無奈 【明星扮靚】簡淑兒靠3招塑出鋼條身型 Jessica操肌心得：不可操之過急 19:18 2020/10/28 【明星扮靚】簡淑兒靠3招塑出鋼條身型 Jessica操肌心得：不可操之過急 【C9特工】簡淑兒與前度舊情復熾學懂坦承 自覺處奮鬥期：不會為愛情放棄事業 18:37 2020/09/29 【C9特工】簡淑兒與前度舊情復熾學懂坦承 自覺處奮鬥期：不會為愛情放棄事業 簡淑兒 香港小姐 電視劇 TVB 踩過界 演員