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【踩過界II】簡淑兒自認愛發白日夢　幻想做家庭主婦等丈夫回家食飯

娛樂 16:59 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

簡淑兒開玩笑稱，等待幻想丈夫回家。（取自簡淑兒IG）

簡淑兒（Jessica）最近在台慶劇《踩過界II》演千金小姐出身的律師郭琳（Jasmine）。簡淑兒亦十分勤力，不時在個人社交平台上載有關《踩過界II》的照片宣傳新劇。

不過此外，簡淑兒亦不時上載其他靚相益粉絲。今日（11月29日）Jessica便上載兩張相，相中坐在飯桌旁的簡淑兒如靚人妻般，桌上放滿飯菜。她亦寫道：

每一位巨蟹座嘅女生:
都會有幻想過將來做為位家庭主婦煮好飯等老公返嚟食～ ☺️
現實: 想吓好啦! 😀
#想當年嘅齊陰
#發完白日夢好去開工

撰文 : TOPick柴犬出動

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