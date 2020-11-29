【學校停課】全港中小學本周三起暫停面授課程　在家學習直至聖誕假期後

▲ 政府宣布全港中小學本周三起暫停面授課程。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，政府今日（29日）宣布，因應疫情惡化，將在本星期三（12月2日）暫停全港幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始；至於提供非正規課程的私立學校則暫停面授課堂2星期。

衞生防護中心公布，今日（29日）新增115宗確診個案，包括6宗屬輸入個案和宗109本地個案，其中24宗屬本地感染源頭不明。本港累計個案有6,239宗，包括一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】

教育局發言人表示，局方早前與業界商討有關安排，理解學校需在暫停面授課堂前作一些安排，包括學生在家學習、小六呈分試及畢業班的學習情況，明日將發信通知學校相關細節安排，以讓學校盡早作好準備。

教育局理解業界和家長十分關心疫情下有關小學呈分試及中六學生快將面對公開考試等安排。在暫停面授課堂及校內活動的大前提下，局方會與業界商討應對方案，讓學校按校本需要考慮安排小六進行呈分試，以及畢業班回校上課以準備公開考試或進行校內考試。

教育局提醒學校在暫停面授課堂期間應採取的措施及相應安排，學校應彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。學校在這期間，須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。學校亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢，照顧已回校的學生，並確保做足防疫措施，校園環境清潔衞生。

家長應採取預防冠狀病毒病措施及留意子女的健康情況，避免帶子女前往人多擠逼、空氣流通欠佳的地方，學童需保持均衡飲食、恆常運動及充足休息以增強免疫力。學童如有任何身體不適（即使徵狀非常輕微），不應回校及應盡快向醫生求診，以及早獲得適切診斷和治療。

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記者：陳梓蔚、陳子謙