【新冠肺炎】港大正研新冠病毒噴鼻式疫苗　預計三個月內完成第一期臨床測試

▲ 香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅(右)。(程志遠攝)

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，據悉今日單日新增過百確診個案，香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，現時冬季流感及新冠肺炎疫情同樣嚴峻，一旦合併感染，對患者的傷害會更嚴重，呼籲市民盡早接種流感疫苗。他又指，香港大學正研發新冠病毒噴鼻式疫苗，預計三個月內完成第一期臨床測試。



孔繁毅表示，流感及新型冠狀病毒並存將會造成不同風險，首先，由於兩者症狀相似，例如發燒、咳嗽、流鼻水、呼吸困難等，「加上不是每個新冠肺炎患者都一定會喪失味覺和嗅覺，所以患者容易混淆，導致延遲治理。」而一旦新冠患者以爲自己只是患流感而未有自我隔離，有機會在社區傳播新冠病毒。一旦合併感染，對患者的傷害會更嚴重，籲市民不論男女老幼都要盡早接種流感疫苗。

醫學會傳染病顧問委員會聯席曾祈殷指出，「圍堵策略」必須繼續，衞生防護中心必須同時加強追蹤密切接觸者，例如跳舞群組的患者一般只能追蹤到1至2人，但他們的社交圈子十分廣泛，密切接觸者的數字理論上應會更高。

調查指2成幼校因停課或缺針未能安排學童接種流感針 醫教界促政府統籌及平均分配，詳情請見：【下一頁】

孔繁毅表示，港大的噴鼻式新型冠狀病毒疫苗已進入最後準備階段，現正準備向港大及瑪麗醫院的倫理委員會申請批准，隨後會向衞生署申請臨床試驗准許。他計劃下月開始邀請100名志願者參加臨床測試，期望在接下來2至3個月內完成首階段測試。

被問及現時應否全面停課，孔繁毅認為，確診數字有滯後情況，還要看未來數天的數字發展，當務之急要切斷傳播鏈。現時圍堵策略仍然有效，若持續每日錄得過百宗確診個案，當局則應考慮停課，全港學校提早放聖誕節假。不過他指，11月至12月學校一般正值如火如荼教學，故此時全面停課難度較大。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴