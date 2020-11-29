【錯失太易】黎芷珊近年親友相繼離世　芷珊姐姐後悔年青時未與媽媽好好溝通【有片】

▲ 黎芷珊接受好友張寶華訪問。

黎芷珊接受好友張寶華的YouTube頻道訪問，講及近年所受的連串打撃。黎芷珊的媽媽、姑丈何鴻燊及好朋友錢國偉先後離世，她在節目中不禁向張寶華說：「這兩年對我來說講，好多事情發生。」

出生自澳門世家的黎芷珊，原名是Maria Luisa Leitao，曾祖父黎登是澳門當時唯一的公證師，至於芷珊的父親黎志忠，則是賭王元配黎婉華的胞弟。今年5月，賭王何鴻燊離世，在7月設靈，黎芷珊當日亦有往靈堂送姑丈最後一程。

【賭王設靈】黎芷珊悲傷送別姑丈何鴻燊 父母離異感激獲賭王照顧一家

▲ 黎芷珊當日到靈堂送姑丈何鴻燊最後一程。（東星圖片）

黎芷珊與母親關係疏離

至於黎芷珊的母親，是在去年逝世。因為在芷珊5歲時，父母離異，而她一直隨爸爸生活，她在張寶華節目中直言幾十年來與媽媽接觸很少，甚至對母親有怨懟：「近十年關係好回少少，因為感情是要累積，我與她累積不到，到她臨終前最後一年，身體狀況變差，我覺得是時候要照顧她。」

她的媽媽在珠海生活，身為藝人的芷珊在工作時間安排較自由，所以眾姊弟妹當中，由她負責去照顧媽媽。

▲ 今年初，黎芷珊與張寶華同在染疫的郵輪公主號上。

媽媽病況急轉直下

芷珊回憶說：「好感恩在她人生後期可以給機會我照顧，我與她可以談回很好東西。原來當年是爸爸有第二個，她才離開，我小時候她沒解釋，爸爸在我18歲時逝世，當她講回這事真相，即刻感覺錯過了好多相處時間。」

她憶述媽媽臨終前的情況指，本來醫生指媽媽情況有好轉，可是某日黎芷珊突然被告知媽媽情況危急：「我去到醫院時，已經用儀器吊住她的命，其實我覺得她已經走了。」她感慨：「這兩年對我來說講，好多事情發生。」

▲ 2012年，黎芷珊憑《最佳男主角》在萬千星輝頒獎典禮奪最佳主持獎。（東星圖片）

黎芷珊習慣獨處

身為朋友的張寶華指，黎芷珊很少向她講不開心的事，芷珊回答稱，因為不想令別人麻煩，所以習慣自己去解決問題。

芷珊稱：「記得8年前《最佳男主角》節目出街，當時是事業最有運氣時，但同時間十分不開心，因為與拍拖9年的男朋友（張達倫）分了手，當時不斷工作去忘記不快情緒。」她表示習慣了獨處，所以早已學懂如果自己開解自己。