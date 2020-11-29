【照顧者】與肌肉萎縮症丈夫意外誕罕見病兒子　港媽辭職全天候照顧：我不覺得不幸

▲ Janice與患有肌肉萎縮症的丈夫Keith，意外誕下罕見病兒子。

做全職照顧者並非易事，最近《鏗鏘集》採訪一個三口之家，爸爸Keith和5歲兒子天暘都是罕見病患者。Keith患有肌肉萎縮症，無力抱起兒子；日常照顧兒子的重擔，完全落在太太Janice身上。Janice雖偶感吃力，也有哭泣的時候，但她不覺自己不幸，形容現時是見步行步的幸福。

38歲的Keith是罕見病肌肉萎縮症患者，病因是基因4Q35變異所致。病發前，他是一名喜歡打籃球的少年，中二時因為突然經常摔倒，體形暴瘦，其後確診肌肉萎縮症。

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2012年，Keith認識了從事行政銷售的太太Janice，並在2014年結婚。起初他都有擔心婚後生活，會否為太太造成負擔。但Janice坦言，自認識丈夫後變得樂觀起來，最後決定共偕連理。婚後二人都想要小朋友，但就怕會有丈夫的遺傳病。

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計劃生育前，二人有向遺傳科醫生求診，並抽絨毛檢驗基因，結果顯示無遺傳Keith的疾病。Janice稱，當時如其他人一樣，會考慮孩子未來升學，希望兒子能獨立些。豈料，在兒子天暘一歲時，確診另一個基因罕見病「1Q44缺失症」。

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這個病目前全港只有兩宗，患者會發展遲緩、嚴重智障，並有行動力弱、吞嚥困難等症狀。Janice每次帶兒子看醫生都心驚膽顫：

睇眼科，醫生話佢可能失明。聽力專家話佢聽野差，冇咩反應，唔望人。佢個腦有少少唔同，薄咗…每次去醫院都好驚。

剛得悉兒子病況，Keith指家人情緒都很低落，他亦無暇多想，希望先照顧家人感受。而太太Janice壓力過大，一度要向精神科求診，又因天暘經常抽筋窒息入院，導致她要辭職，全天候照顧兒子。

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體力照顧外，外間一些不解的眼光亦令他們很難受。Keith指，不太熟悉的人，會責怪他們為何要生小朋友：

因為佢地唔知道我地生小朋友時做晒檢查，係肯定小朋友無事，我地先生出嚟。到生出嚟有事，無人預計到，惟有繼續行落去。

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Keith的手臂上有DNA圖案紋身，分別是兩組數字1Q44和4Q35，意指他和兒子的病。而色澤上選用了Keith和Janice喜歡的顏色綠色和紫色，他表示是代表一家三口的紋身：

一直以來，我對太太和兒子都心痛，心痛在於有啲野幫唔到手。感受發洩唔到，紋身過程可以發洩出來。

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Janice指，因老公和兒子都要坐輪椅，一家三口鮮少一起出門。今年天暘5歲生日，全家一起去主題樂園，是將近一年來首次一家三口出門。對於兒子的寄望，Janice寄語：

希望佢身體健康、開開心心，進唔進步唔敢諗。依家狀態係見步行步嘅幸福，其實我唔覺我唔幸福，起碼一家三口一齊已經好好。

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責任編輯︰羅嘉欣