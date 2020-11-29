【新冠肺炎】東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍一名職員初步確診　宿舍已即時作出清潔及消毒

▲ 東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍11月28日下午獲衛生防護中心通知一名職員初步確診感染新型冠狀病毒病。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情升溫，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍11月28日下午獲衛生防護中心通知一名職員初步確診感染新型冠狀病毒病。

【新冠肺炎】新增24宗感染源頭不明個案 涉聖嘉勒小學學生及東華三院方樹泉日間活動中心宿舍員工，詳情請見【下一頁】

東華三院指，該名職員為前線照顧員，在宿舍最後工作日為11月24 日。截至現時，除該名初步確診的職員外，宿舍暫時沒有其他職員有病徵，惟11月28日(昨日)下午一名院友因發燒送院治理,今天獲悉初步確診。

在得悉該職員初步確診後，宿舍已按衞生防護中心聯絡指示，於傍晚安排職員往防護中心取新冠肺炎檢測樣本瓶，以盡快安排收集全院職員及院友樣本進行檢測。

獲悉事件後，宿舍已即時作出清潔及消毒，以及除必須工作人員外，其他人士不得進入宿舍。宿舍職員亦陸續通知院友家屬有關職員初步確診消息。另外，宿舍坐落於方樹泉社會服務大樓六及七樓，大樓管理人員已即時通報各服務單位員工包括初步確診職員的單位，並於大樓門外即時張貼通告停止任何訪客進入。此外，全座大樓各服務單位及所有公用地方已即時加強清潔及消毒。

宿舍為中度至嚴重智障人士宿舍，自疫情開始，一直根據社署所發出指引防疫，管理及限制到訪，並有按社署要求，安排職員及院友進行檢測。宿舍會繼續嚴格實施及遵守防疫程序，提醒職員需密切留意各人的健康狀況，若有不適需即時向上級通報。

該院又指，今早11時許接獲衛生防護中心通知，要求所有宿舍院友撤離隔離檢疫，涉及48位院友將入住亞博檢疫中心，並將為介定為有緊密接觸的宿舍員工安排往其他檢疫中心，為期十四天。本院現正為有關院友及職員安排撤離及隔離檢測的事宜。為照顧特殊需要院友，本院社會服務科已組織緊急支援隊伍，到亞博檢疫中心作支援。

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責任編輯：洪芷晴

