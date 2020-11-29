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【新冠肺炎】東華三院何玉清翠柳頤庭1名職員初步確診　確診前2天有返院舍上班

社會 19:52 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

東華三院何玉清翠柳頤庭昨日下午(11月28日)獲悉1名職員初步確診新型冠狀病毒病。(資料圖片)

東華三院何玉清翠柳頤庭昨日下午(11月28日)獲悉1名職員初步確診新型冠狀病毒病。該職員於11月28日上午接獲衞生署通知其同住家人確診新型冠狀病毒病，隨即被安排進行檢測，獲知初步檢測結果為陽性，目前留醫治療。該職員在初步確診前2天均有返院舍上班。截至現時，除該名初步確診職員外，院舍暫時沒有其他職員及院友有病徵。

院舍已按衞生防護中心指示，安排職員往防護中心取新冠肺炎檢測樣本瓶，以盡快安排收集全院職員及院友樣本進行檢測。暫未有院友及職員需強制隔離檢疫。

事件發生後，全院已即時作出清潔並加強防疫措施，全院各房間、設施及公眾地方包括升降機及地下大堂已進行專業消毒，院舍繼續會每天最少兩次以1:49漂白水消毒清潔。院舍職員已通知院友家屬有關職員初步確診的消息，即時停止院友與外界人士接觸，已於門外張貼通告停止任何訪客進入。

院舍會安排院友盡量留在自己床位範圍以減低接觸，並安排院友於房內使用即棄餐具進膳，而職員亦會留在分隔區域用膳及使用即棄餐具進食。

院舍已增加至每天3次為全院院友及職員量度體溫，並繼續貫徹員工在工作時的安全防護措施如須配戴外科口罩、勤洗手及使用酒精搓手液搓手等。

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責任編輯：洪芷晴

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