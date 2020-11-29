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有政戲online－網上傳「國家憲法日」後才停課　港府消息︰謠言已不攻自破

社會 21:06 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

網上傳教育局「國家憲法日」後才停課，港府消息︰謠言已不攻自破。

第4波疫情洶湧而至，外界一直有聲音要求盡快停課，唯教育局上周只暫停幼稚園和初小學生的面授課堂。早前網上就有謠言指，中小學之所以未能停課，是因為教育局要向學生推廣12月4日的「國家憲法日」。不過，港府今日宣布全港幼稚園及中小學，將從本周三（2日）起停課。有港府中人稱，從當局的停課安排可見，相關的謠言已不攻自破，更直斥造謠者為求達到政治目的，不斷散播謠言，行為令人髮指。

該名消息人士更透露，事實上港府一直與相關政府部門，包括衞生防護中心保持緊密聯繫，又持續諮詢衞生專家意見，跟進疫情發展，以決定學校的上課安排。

其實，人大常委早於2014 年，通過將每年12月4日定為「國家憲法日」，教育局今年首度向中小學致函，就校園內推廣「國家憲法日」，提供活動建議，例如學校應在當日升掛國旗和區旗、奏唱國歌，以及在當日早會、周會或班主任課期間，向學生講解《憲法》和《基本法》等。

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撰文 : 傅流螢

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