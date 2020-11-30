【女工程師系列】有志不在男女　首位女工務署長30年捱出一片天

▲ 彭雅妮坦言工程中並無男女之別，而她的性別亦未有影響其工作。（程志遠攝）

男女平等至今已是普世價值，政府中的女高官亦不少，由行政長官、司長、局長、常任秘書長比比皆是，唯一是首名女工務署長的頭銜，一直守候有緣人多年；而這個頭銜終於由新任渠務署署長彭雅妮奪得。

雖然有此頭銜，但彭雅妮坦言工程中並無男女之別，而她的性別亦未有影響其工作。加入政府30年，令她難忘的往往不是寫入史冊的重大基建，反而是便利民生的小型工程，而晉升高位亦未使其「離地」，由始而今都期望下屬勇於指出她的錯誤，有助找尋並修補工程上的一點漏洞。

奮鬥30年 首名女性掌工務部

「其實除了面試見習工程師那次之外，我都已經沒想過應該穿裙還是褲。」奮鬥30年終於晉升署長一職，上任前一天已獲「頂頭上司」行政長官林鄭月娥在社交媒體標出「首名工務部門女署長」的身份，但在彭雅妮心中，只想過自己是「渠務署署長」，而未想過是「渠務署女署長」。

大眾對工程行業總會有男多女少的既有印象，但她認為毋須用性別束縛自己，相反，只要真心喜歡自己做的事，就不會在意男女之別，

我不在意別人如何看待我，當我覺得自己在工程上做得不好，我就會去改好；做不好時，我不會認為和我是女人有關。

彭雅妮最初加入工程業界，也跟從事建造業的父親有關，「小時他常和我說修橋補路好啊，我想想，又幾適合我，所以選科就選了這方面。」她又憶述過去到外國旅行時，總會留意當地的社區規劃，會發現原來一條渠、一條路已能改變一個社區，

其實工程師在每一個角落都有做過功夫，只是通常較低調無人知。

一條渠一條路 改變一個社區

加入政府30年來，她擔任過文物保育專員辦事處總助理秘書長，和土木工程拓展署南拓展處處長等職位。談到最難忘的項目，曾處理過百億基建的她，卻選上了一條社區小天橋：「當時天橋剛啟用，我和團隊到場視察，碰上一位剛出升降機門的老伯，他主動向我們讚好，是他生活得到改善後的讚美，正是我們做工程的推動力，亦教會了我要為使用者想得更仔細。」

彭雅妮亦有參與西九龍填海工程，她形容此類大型工程就如「十月懷胎」般辛苦，但當工程完成後，市民能在新土地上安居樂業，那份滿足感就足以令人忘卻疲憊。

對於出任渠務署署長一職，她希望能維持一直以來「以民為本」的宗旨，例如活化水體上，考慮加入更多環保元素；處理排洪時，考慮便利市民親水並增加生物多樣性。

冀下屬有火 指正錯誤早修補

現時香港正面對極端天氣，彭雅妮認為本港排洪的能力有必要提升；而現時部分污水處理設施已沿用20多年，如何引入新科技翻新，並研究將污水廠搬入岩洞，以釋出土地作其他用途，將會是渠務署未來的主要工作。

「新官上位三把火」，但剛上升署長的彭雅妮就希望下屬同樣「有火」。她解釋，過去每當有新工程師轉入其部門時，她一定要見一見他，

不要認為自己人微言輕，通常由細到大（工程師）都會一起入我辦公室傾，大家互動很重要，不要怕自己說得不好，很多時候新的意念就從這些討論產生……佢唔駁你就好大件事，到時工程做完才發現漏洞就嚴重了。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚