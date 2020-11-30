【女工程師系列】鐵飯碗非養懶人　「正苦工」當磨練

▲ 渠務署署長彭雅妮過去處理的工程多不勝數，她表示，一直推動她工作的是工程能為港人提供便利。（受訪者提供圖片）

公務員在回歸前被笑稱為「懶人工」，但加入政府30年的渠務署署長彭雅妮卻不以為然。她認為無論是加入政府還是到私人公司工作，在一項工程上就是同一個團隊；而公務員拼搏時的勤力程度亦不輸他人，更將「政府工」當作「正苦工」看待。

不同部門打滾 拓寬眼界

政府工是出了名的「鐵飯碗」，但仍然有不少年輕人選擇到私人公司闖蕩，究其原因，或許是他們認為私人公司較能一展抱負。然而，彭雅妮由見習工程師做到一署之長，以親身經歷否定了這種說法。

她認為在政府做工程師，能夠達成的成就並不比在私人公司做工程師少，「在政府做，很多時都會用公帑推動很多政策，能造成的影響很大。」她又指政府有很多工務部門，在不同部門打滾過後，會令她的眼界很寬，要繼續升遷或轉工到顧問公司亦大有選擇，希望年輕人不要局限自己。

對於有人指「政府工養懶人」，她就表示極不認同，「有時我們都笑自己『政府工正一苦工』。」她憶述約1992年清明節時的一件往事，當年電腦是頗為昂貴的器材，有一天她和同事正在用電腦發出很緊急的合約和標書，但辦公室突然停電，為免工程受阻，她和同事立即將電腦拆下，搬到附近地盤駁電繼續工作。

「當日做到好夜，但又無理由搬返上去（辦公室），有個同事就好義氣，瞓咗晚地盤看守，我至今都記得。」她認為，當時大家都只想着完成目標，沒有想其他事，「外邊的人睇我們好似好懶，但我覺得是誤解，雖然做得辛苦，但如果做得開心，仍是一種樂趣。」

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記者：陳梓蔚