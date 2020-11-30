【女工程師系列】既為高官亦為母　把握稀少時間盡家庭責任

▲ 彭雅妮認為，與家人相處最重要是質不是量。（程志遠攝）

雖然現時香港社會趨向男女平等，但對一個家庭來說，母親的角色仍然相當重要。身為渠務署署長，彭雅妮雖然工作繁重，但她未有忽略母親的職責，在她而言，自己能給予家庭的時間不多，惟有「以質補量」，用盡可用的每一分秒，向孩子展現自己最多的關懷。

「我覺得工作是生活的一部分，如果你享受工作，你會將歡樂和話題帶回家；回到家就要全情投入家庭生活，我覺得問題不大。」彭雅妮認為，與家人相處最重要是質不是量，「如果我只有2小時，我會想如何活用；就算我有10小時，躲於角落亦是無用。」

親子時間有限 抽離工作角色

她認為，要在有限的時間和家人相處，重點在於全心全意，「工作你要全心全意，回家你亦要全心全意，你要抽離工作的角色和態度，找回自己的生活。」

她以自己為例，雖然每日放工回家已是晚飯時間以後，無法為子女準備晚飯，但她認為「好辛苦都要做少少野」，堅持回家後為孩子準備早餐，希望讓子女感受到她的關心。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚