【張敬軒演唱會】疫情下順利完成8場紅館騷 軒仔為向隅歌迷推特別加場

▲ 張敬軒完成8場《盛樂》紅館演唱會。

《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》一連八場紅館演唱會，於周日（11月29日）來到尾場，軒仔在8場演唱會在中樂團伴奏下，唱出歷年代表作。有感不少樂迷或身在海外故向隅今次演出，軒仔在尾場宣布好消息，便是為粉絲再特別「加場」！

雖然疫情反覆，不少fans都擔憂演唱會或會受影響，張敬軒終順利完成8場紅館演唱會，軒仔在尾場宣布加場，原來非在紅館加開，而是移師至網上開騷，因軒仔有感令身在海外的歌迷未能回港，又或考慮疫情關係，不敢進場，故作出特別安排，令未能有機會進場的歌迷，亦有機會欣賞到軒仔演出。

▲ 《盛樂》推網上加場。

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這次網上加場，因連日來軒仔及唱片公司參考網上不少歌迷留言，有歌迷指買不到票進場非常失望，亦有因因疫情不能來港欣賞，故希望軒仔明年再開，軒仔與公司商量後，決定宣佈加開網上一場！

今次加場選於下周日（12月6日 ） 晚上九時，定為「70分鐘網上精華版」供歌迷購票，於網上欣賞今次《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》！



門票組合將於11月30日（星期一）下午6時於KKTIX.COM網站開售，網上入場票價分$38, $68及 $238三種。

票價有異，因包括三種不同選擇：

門票組合A - 價格：HKD$38(演唱會網上版門票一張） 門票組合B - 價格：HKD$68(演唱會網上版門票一張 + 特別版盛樂明信片一套共12張） 門票組合C/D - 價格：HKD$238(演唱會網上版門票一張 + 全球限量盛樂彩膠唱片一張） 購票詳情, 請留意以下網站 : https://eeg.zone ; KKTIX.COM