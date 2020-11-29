【新冠肺炎】曾駕駛43X、85X等6條巴士線車長確診　九巴稱已為相關巴士車站徹底消毒

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九巴今（29日）傍晚表示，接獲衞生防護中心通知，一名車長檢測結果呈陽性，該車長昨起休假，過去14日駕駛過43X、80M、85、85X、286M及289K共6條路線，目前已獲衞生署安排治療，情況穩定；公司已安排相關巴士、車站及車廠設施進行徹底清潔及消毒。

染疫車長駕駛路線如下：

43X：來往耀安及荃灣西站，途經沙田區的頌安邨、欣安邨、大水坑（錦泰苑、富安花園）、亞公角、石門（濱景花園），以及荃灣區的城門隧道轉車站、石圍角和荃灣市中心

80Ｍ：來往穗禾苑及九龍塘站，途經火炭、源禾路、沙田市中心及新田圍邨

85：來往秦石及九龍城碼頭，途經新界沙田新翠邨、顯徑邨、隆亨邨

85X：來往馬鞍山市中心及紅磡（紅鸞道），途經新界耀安邨、大水坑、亞公角、石門（濱景花園）、沙田第一城，以及九龍新蒲崗、九龍城、馬頭圍及土瓜灣（下路）

286M：循環來往馬鞍山市中心及鑽石山站，途經頌安邨、錦泰苑、亞公角及大老山隧道

289K：循環來往大學站及富安花園，途經大老山公路、海典灣及錦泰苑

九巴指，染疫車長並沒有進入過員工休息室用膳，亦沒有與同事一起用膳，但審慎起見，九巴已安排清潔及消毒有關車站及車廠設施。因應今次疫情，九巴會向所有車長派發「深喉唾液樣本」收集包，並鼓勵進行檢測。

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記者：鄧凱文