【新冠肺炎】港府刊憲要求到過港島區3食肆食客強制檢測 限期為本周四
社會 22:56 2020/11/29
本港第4波新冠肺炎疫情持續惡化，今（29日）新增115宗確診，相隔4個月後再度破百，衞生防護中心指3間位於灣仔及中上環區的食肆共有10多名員工和食客確診，港府傍晚刊憲，要求於11月15日或之後到過相關食肆食客於本周四（3日）前作強制檢測。
港府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至今曾到過3間指明場所的人士，須於本周四（3日）或之前接受檢測，相關場所如下：
- 星月居（地址：灣仔駱克道382號莊士企業大廈3樓）
- Otto e Mezzo 8½ BOMBANA（地址：中環遮打道18號歷山大廈2樓202號舖）
- 泉章居大飯店（上環）（地址：干諾道中130-136號誠信大廈1樓及地下C號舖）
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受檢人士可選擇以下檢測途徑：
- 於121間郵政局或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包（派發點及時間見www.hongkongpost.hk/tc/about_us/network/SpecimenCollection/index.html及www.coronavirus.gov.hk/pdf/HA_clinics_submission_time_bilingual.pdf），並把樣本交回指定樣本收集點（樣本收集點及時間見www.chp.gov.hk/files/pdf/list_of_collection_points_tc.pdf及www.coronavirus.gov.hk/pdf/HA_clinics_submission_time_bilingual.pdf）
- 自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf）
- 於社區檢測中心接受檢測服務（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/）
- 於流動採樣亭接受檢測服務（名單見www.info.gov.hk/gia/general/202011/27/P2020112700919.htm）於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測
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記者：鄧凱文