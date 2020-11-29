【新冠肺炎】港府刊憲要求到過港島區3食肆食客強制檢測　限期為本周四

▲ （梁偉榮攝）

本港第4波新冠肺炎疫情持續惡化，今（29日）新增115宗確診，相隔4個月後再度破百，衞生防護中心指3間位於灣仔及中上環區的食肆共有10多名員工和食客確診，港府傍晚刊憲，要求於11月15日或之後到過相關食肆食客於本周四（3日）前作強制檢測。

港府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至今曾到過3間指明場所的人士，須於本周四（3日）或之前接受檢測，相關場所如下：

星月居（地址：灣仔駱克道382號莊士企業大廈3樓）

Otto e Mezzo 8½ BOMBANA（地址：中環遮打道18號歷山大廈2樓202號舖）

泉章居大飯店（上環）（地址：干諾道中130-136號誠信大廈1樓及地下C號舖） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

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記者：鄧凱文