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【新冠肺炎】港府刊憲要求到過港島區3食肆食客強制檢測　限期為本周四

社會 22:56 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（梁偉榮攝）

本港第4波新冠肺炎疫情持續惡化，今（29日）新增115宗確診，相隔4個月後再度破百，衞生防護中心指3間位於灣仔及中上環區的食肆共有10多名員工和食客確診，港府傍晚刊憲，要求於11月15日或之後到過相關食肆食客於本周四（3日）前作強制檢測。

港府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至今曾到過3間指明場所的人士，須於本周四（3日）或之前接受檢測，相關場所如下：

  • 星月居（地址：灣仔駱克道382號莊士企業大廈3樓）
  • Otto e Mezzo 8½ BOMBANA（地址：中環遮打道18號歷山大廈2樓202號舖）
  • 泉章居大飯店（上環）（地址：干諾道中130-136號誠信大廈1樓及地下C號舖）
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受檢人士可選擇以下檢測途徑：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：鄧凱文

 

衞生署 衞生防護中心 疫情 誠信大廈 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 POS

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