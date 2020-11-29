【新冠肺炎】漁護署人員確診　負責大嶼山東涌坳郊野公園管理站清潔工作

▲ 漁護署人員確診，負責大嶼山東涌坳郊野公園管理站清潔工作。

漁農自然護理署深夜公布，一名人員11月28日確診新冠肺炎病毒。漁護署發言人說，該名確診人員在大嶼山東涌坳郊野公園管理站工作，主要負責站內的清潔工作，無需接觸公眾。她最近一次當值日期為11月24日，最近沒有外遊紀錄。她工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，當值期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

漁護署發言人表示，該署會密切配合衞生防護中心進行的流行病學調查，並會安排與該人員共同當值的職員進行病毒測試。同時亦安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒，有關管理站已關閉，直至另行通知，旅遊人士到訪該郊野公園不會受到影響。

漁護署將繼續加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有職員繼續嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的衞生指引，職員如身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯 李志強