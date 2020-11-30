【確診大廈】11月29日115宗確診遍布18區　城市花園嘉亨灣海怡半島麗港城等大批中產屋苑上榜(一文看清確診大廈名單)

▲ 大批中產屋苑上榜確診大廈名單，包括西灣河嘉亨灣。資料圖片

本港11月29日新增115宗確診個案，除了6宗輸入個案外，共有109本地個案，其中24宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布確診者居住大廈名單，上榜豪宅包括半山區雍景臺、活倫臺、跑馬地樂翠台、大坑融園、大坑柏園、旺角加多利山等。

亦有大批中產屋苑上榜，包括北角城市花園、西灣河嘉亨灣、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、牛池灣峻弦、土瓜灣傲雲峰、紅磡黃埔花園、紅磡海濱南岸、啟德Oasis Kai Tak、九龍塘畢架山一號、美孚新邨、將軍澳都會駅、城中駅、日出康城領都、緻藍天、沙田富豪花園、駿景園、御龍山、馬鞍山中心、上水皇府山、青衣灝景灣及愉景灣。

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確診大廈再次分布全港18區，港島東區及沙田區最多，各有10宗確診報告，其次是灣仔及觀塘區各佔8宗；九龍城、油尖旺及西貢區則各有7宗。各區確診大廈名單如下：

中西區(6)

半山區雍景臺2座

半山區活倫臺2-3號福臨閣

半山區活倫臺2-3號福臨閣

西營盤均益大廈3期B座

西營盤均益大廈三期B座

西營盤均益大廈三期B座

灣仔(8)

跑馬地樂翠台B座

銅鑼灣珠城大廈

銅鑼灣珠城大廈

灣仔鴻福大廈

大坑融園

大坑柏園

大坑柏園

天后清風大廈

東區(10)

北角明園西街11號

北角城市花園2座

北角鴻日大廈

北角月明樓

北角維港頌第1座

鰂魚涌惠利大廈

西灣河嘉亨灣3座

西灣河嘉亨灣3座

筲箕灣東旭苑東緻閣

柴灣柴灣邨灣畔樓

南區(5)

鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座

鴨脷洲海怡半島怡豐閣 11座

赤柱東頭灣道61號

置富花園富榮苑

薄扶林華富邨華生樓

觀塘(8)

九龍灣麗晶花園4座

觀塘安達邨誠達樓

藍田康華苑怡康閣

牛頭角定安街 45-51號安泰大樓

秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

油塘鯉魚門邨鯉生樓

鯉魚門鯉魚門邨鯉意樓

藍田麗港城2期29座

黃大仙(6)

鑽石山鳳德邨硃鳳樓

新蒲崗崇齡大廈

鑽石山宏景花園2座

牛池灣峻弦 1座

彩虹彩虹邨綠晶樓

黃大仙竹園南邨雅園樓

九龍城(7)

土瓜灣傲雲峰5座

紅磡黃埔花園12期銀竹苑7座

紅磡海濱南岸5座

何文田何文田邨景文樓

啟德Oasis Kai Tak1座

紅磡黃埔花園3期翠楊苑5座

九龍塘畢架山一號2座

油尖旺(7)

旺角啟運大廈

旺角加多利山

尖沙咀加發大廈

旺角伊莉莎大廈

油麻地砵蘭街100-102號

旺角華美樓

旺角寶寧大樓

深水埗(6)

荔枝角美孚新邨5期蘭秀道10號

深水埗嘉威大廈

長沙灣宇晴軒1座

石硤尾南山邨南安樓

荔枝角荔欣苑荔林閣

長沙灣海麗邨海智樓

西貢(7)

清水灣金璧花園

將軍澳都會駅3座

將軍澳都會駅城中駅第6座

將軍澳厚德邨德富樓

將軍澳日出康城領都2A期Moonlight

將軍澳日出康城3期緻藍天2座

將軍澳日出康城3期緻藍天2座

沙田(10)

大圍嘉田苑嘉慧閣

大圍隆亨邨賞心樓

沙田駿發山莊

沙田大圍桂園9座

沙田富豪花園富儷閣

沙田沙田中心海寧大廈

沙田駿景園7座

火炭御龍山第3座

馬鞍山耀安邨耀謙樓

馬鞍山馬鞍山中心3座

大埔(3)

大埔美盛大廈

大埔美新大廈

大埔布心排村

北區(6)

粉嶺華明邨富明樓

上水清河邨清平樓

上水皇府山1座

上水彩園邨彩麗樓

上水天平邨天賀樓

上水清河邨清平樓

葵青(4)

葵涌葵盛西邨8座

青衣灝景灣6座

葵涌祖堯邨啟敬樓

青衣長宏邨宏毅樓

荃灣(6)

荃灣寶石大廈

荃灣寶石大廈3座

荃灣寶石大廈3座

荃灣萬景峯3座

荃灣蔚景花園

荃灣麗城花園1期2座

元朗(5)

元朗富銀花園14座

元朗富銀花園14座

元朗富銀花園14座

天水圍美湖居6期1座

天水圍輞井村

屯門(2)

屯門友愛邨愛智樓

屯門寶田邨8座

離島(2)

大嶼山愉景灣海澄湖畔二段

愉景灣碧濤軒34座

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責任編輯 李志強