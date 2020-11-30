  • 18°C
香港時間 : 20201130日 (一) 03:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】11月29日115宗確診遍布18區　城市花園嘉亨灣海怡半島麗港城等大批中產屋苑上榜(一文看清確診大廈名單)

社會 01:25 2020/11/30

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

大批中產屋苑上榜確診大廈名單，包括西灣河嘉亨灣。資料圖片

本港11月29日新增115宗確診個案，除了6宗輸入個案外，共有109本地個案，其中24宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布確診者居住大廈名單，上榜豪宅包括半山區雍景臺、活倫臺、跑馬地樂翠台、大坑融園、大坑柏園、旺角加多利山等。

亦有大批中產屋苑上榜，包括北角城市花園、西灣河嘉亨灣、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、牛池灣峻弦、土瓜灣傲雲峰、紅磡黃埔花園、紅磡海濱南岸、啟德Oasis Kai Tak、九龍塘畢架山一號、美孚新邨、將軍澳都會駅、城中駅、日出康城領都、緻藍天、沙田富豪花園、駿景園、御龍山、馬鞍山中心、上水皇府山、青衣灝景灣及愉景灣。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

確診大廈再次分布全港18區，港島東區及沙田區最多，各有10宗確診報告，其次是灣仔及觀塘區各佔8宗；九龍城、油尖旺及西貢區則各有7宗。各區確診大廈名單如下：

中西區(6)

  • 半山區雍景臺2座
  • 半山區活倫臺2-3號福臨閣
  • 半山區活倫臺2-3號福臨閣
  • 西營盤均益大廈3期B座
  • 西營盤均益大廈三期B座
  • 西營盤均益大廈三期B座

灣仔(8)

  • 跑馬地樂翠台B座
  • 銅鑼灣珠城大廈
  • 銅鑼灣珠城大廈
  • 灣仔鴻福大廈
  • 大坑融園
  • 大坑柏園
  • 大坑柏園
  • 天后清風大廈

東區(10)

  • 北角明園西街11號
  • 北角城市花園2座
  • 北角鴻日大廈
  • 北角月明樓
  • 北角維港頌第1座
  • 鰂魚涌惠利大廈
  • 西灣河嘉亨灣3座
  • 西灣河嘉亨灣3座
  • 筲箕灣東旭苑東緻閣
  • 柴灣柴灣邨灣畔樓

南區(5)

  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座
  • 鴨脷洲海怡半島怡豐閣 11座
  • 赤柱東頭灣道61號
  • 置富花園富榮苑
  • 薄扶林華富邨華生樓

觀塘(8)

  • 九龍灣麗晶花園4座
  • 觀塘安達邨誠達樓
  • 藍田康華苑怡康閣
  • 牛頭角定安街 45-51號安泰大樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉生樓
  • 鯉魚門鯉魚門邨鯉意樓
  • 藍田麗港城2期29座

黃大仙(6)

  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
  • 新蒲崗崇齡大廈
  • 鑽石山宏景花園2座
  • 牛池灣峻弦 1座
  • 彩虹彩虹邨綠晶樓
  • 黃大仙竹園南邨雅園樓

九龍城(7)

  • 土瓜灣傲雲峰5座
  • 紅磡黃埔花園12期銀竹苑7座
  • 紅磡海濱南岸5座
  • 何文田何文田邨景文樓
  • 啟德Oasis Kai Tak1座
  • 紅磡黃埔花園3期翠楊苑5座
  • 九龍塘畢架山一號2座

油尖旺(7)

  • 旺角啟運大廈
  • 旺角加多利山
  • 尖沙咀加發大廈
  • 旺角伊莉莎大廈
  • 油麻地砵蘭街100-102號
  • 旺角華美樓
  • 旺角寶寧大樓

深水埗(6)

  • 荔枝角美孚新邨5期蘭秀道10號
  • 深水埗嘉威大廈
  • 長沙灣宇晴軒1座
  • 石硤尾南山邨南安樓
  • 荔枝角荔欣苑荔林閣
  • 長沙灣海麗邨海智樓

西貢(7)

  • 清水灣金璧花園
  • 將軍澳都會駅3座
  • 將軍澳都會駅城中駅第6座
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 將軍澳日出康城領都2A期Moonlight
  • 將軍澳日出康城3期緻藍天2座
  • 將軍澳日出康城3期緻藍天2座

沙田(10)

  • 大圍嘉田苑嘉慧閣
  • 大圍隆亨邨賞心樓
  • 沙田駿發山莊
  • 沙田大圍桂園9座
  • 沙田富豪花園富儷閣
  • 沙田沙田中心海寧大廈
  • 沙田駿景園7座
  • 火炭御龍山第3座
  • 馬鞍山耀安邨耀謙樓
  • 馬鞍山馬鞍山中心3座

大埔(3)

  • 大埔美盛大廈
  • 大埔美新大廈
  • 大埔布心排村

北區(6)

  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 上水清河邨清平樓
  • 上水皇府山1座
  • 上水彩園邨彩麗樓
  • 上水天平邨天賀樓
  • 上水清河邨清平樓

葵青(4)

  • 葵涌葵盛西邨8座
  • 青衣灝景灣6座
  • 葵涌祖堯邨啟敬樓
  • 青衣長宏邨宏毅樓

荃灣(6)

  • 荃灣寶石大廈
  • 荃灣寶石大廈3座
  • 荃灣寶石大廈3座
  • 荃灣萬景峯3座
  • 荃灣蔚景花園
  • 荃灣麗城花園1期2座

元朗(5)

  • 元朗富銀花園14座
  • 元朗富銀花園14座
  • 元朗富銀花園14座
  • 天水圍美湖居6期1座
  • 天水圍輞井村

屯門(2)

  • 屯門友愛邨愛智樓
  • 屯門寶田邨8座

離島(2)

  • 大嶼山愉景灣海澄湖畔二段
  • 愉景灣碧濤軒34座

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯　李志強

豪宅 疫情 衞生防護中心 富豪 樂翠台 嘉田苑 荔欣苑 東旭苑 天平邨 都會駅 Metro Town

最高瀏覽

【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
【新冠肺炎】消息：今日新增約114宗確診個案　近4個月以來首「破百」
12:10 2020/11/29
【新冠肺炎】消息：今日新增約114宗確診個案　近4個月以來首「破百」
【確診大廈】11月28日確診者大廈包括太古城、海怡半島、港景峰、柏慧豪園及新都城等
00:07 2020/11/29
【確診大廈】11月28日確診者大廈包括太古城、海怡半島、港景峰、柏慧豪園及新都城等