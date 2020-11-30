【確診大廈】11月29日115宗確診遍布18區 城市花園嘉亨灣海怡半島麗港城等大批中產屋苑上榜(一文看清確診大廈名單)
社會 01:25 2020/11/30
本港11月29日新增115宗確診個案，除了6宗輸入個案外，共有109本地個案，其中24宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布確診者居住大廈名單，上榜豪宅包括半山區雍景臺、活倫臺、跑馬地樂翠台、大坑融園、大坑柏園、旺角加多利山等。
亦有大批中產屋苑上榜，包括北角城市花園、西灣河嘉亨灣、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、牛池灣峻弦、土瓜灣傲雲峰、紅磡黃埔花園、紅磡海濱南岸、啟德Oasis Kai Tak、九龍塘畢架山一號、美孚新邨、將軍澳都會駅、城中駅、日出康城領都、緻藍天、沙田富豪花園、駿景園、御龍山、馬鞍山中心、上水皇府山、青衣灝景灣及愉景灣。
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確診大廈再次分布全港18區，港島東區及沙田區最多，各有10宗確診報告，其次是灣仔及觀塘區各佔8宗；九龍城、油尖旺及西貢區則各有7宗。各區確診大廈名單如下：
中西區(6)
- 半山區雍景臺2座
- 半山區活倫臺2-3號福臨閣
- 半山區活倫臺2-3號福臨閣
- 西營盤均益大廈3期B座
- 西營盤均益大廈三期B座
- 西營盤均益大廈三期B座
灣仔(8)
- 跑馬地樂翠台B座
- 銅鑼灣珠城大廈
- 銅鑼灣珠城大廈
- 灣仔鴻福大廈
- 大坑融園
- 大坑柏園
- 大坑柏園
- 天后清風大廈
東區(10)
- 北角明園西街11號
- 北角城市花園2座
- 北角鴻日大廈
- 北角月明樓
- 北角維港頌第1座
- 鰂魚涌惠利大廈
- 西灣河嘉亨灣3座
- 西灣河嘉亨灣3座
- 筲箕灣東旭苑東緻閣
- 柴灣柴灣邨灣畔樓
南區(5)
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣9座
- 鴨脷洲海怡半島怡豐閣 11座
- 赤柱東頭灣道61號
- 置富花園富榮苑
- 薄扶林華富邨華生樓
觀塘(8)
- 九龍灣麗晶花園4座
- 觀塘安達邨誠達樓
- 藍田康華苑怡康閣
- 牛頭角定安街 45-51號安泰大樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓
- 油塘鯉魚門邨鯉生樓
- 鯉魚門鯉魚門邨鯉意樓
- 藍田麗港城2期29座
黃大仙(6)
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
- 新蒲崗崇齡大廈
- 鑽石山宏景花園2座
- 牛池灣峻弦 1座
- 彩虹彩虹邨綠晶樓
- 黃大仙竹園南邨雅園樓
九龍城(7)
- 土瓜灣傲雲峰5座
- 紅磡黃埔花園12期銀竹苑7座
- 紅磡海濱南岸5座
- 何文田何文田邨景文樓
- 啟德Oasis Kai Tak1座
- 紅磡黃埔花園3期翠楊苑5座
- 九龍塘畢架山一號2座
油尖旺(7)
- 旺角啟運大廈
- 旺角加多利山
- 尖沙咀加發大廈
- 旺角伊莉莎大廈
- 油麻地砵蘭街100-102號
- 旺角華美樓
- 旺角寶寧大樓
深水埗(6)
- 荔枝角美孚新邨5期蘭秀道10號
- 深水埗嘉威大廈
- 長沙灣宇晴軒1座
- 石硤尾南山邨南安樓
- 荔枝角荔欣苑荔林閣
- 長沙灣海麗邨海智樓
西貢(7)
- 清水灣金璧花園
- 將軍澳都會駅3座
- 將軍澳都會駅城中駅第6座
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 將軍澳日出康城領都2A期Moonlight
- 將軍澳日出康城3期緻藍天2座
- 將軍澳日出康城3期緻藍天2座
沙田(10)
- 大圍嘉田苑嘉慧閣
- 大圍隆亨邨賞心樓
- 沙田駿發山莊
- 沙田大圍桂園9座
- 沙田富豪花園富儷閣
- 沙田沙田中心海寧大廈
- 沙田駿景園7座
- 火炭御龍山第3座
- 馬鞍山耀安邨耀謙樓
- 馬鞍山馬鞍山中心3座
大埔(3)
- 大埔美盛大廈
- 大埔美新大廈
- 大埔布心排村
北區(6)
- 粉嶺華明邨富明樓
- 上水清河邨清平樓
- 上水皇府山1座
- 上水彩園邨彩麗樓
- 上水天平邨天賀樓
- 上水清河邨清平樓
葵青(4)
- 葵涌葵盛西邨8座
- 青衣灝景灣6座
- 葵涌祖堯邨啟敬樓
- 青衣長宏邨宏毅樓
荃灣(6)
- 荃灣寶石大廈
- 荃灣寶石大廈3座
- 荃灣寶石大廈3座
- 荃灣萬景峯3座
- 荃灣蔚景花園
- 荃灣麗城花園1期2座
元朗(5)
- 元朗富銀花園14座
- 元朗富銀花園14座
- 元朗富銀花園14座
- 天水圍美湖居6期1座
- 天水圍輞井村
屯門(2)
- 屯門友愛邨愛智樓
- 屯門寶田邨8座
離島(2)
- 大嶼山愉景灣海澄湖畔二段
- 愉景灣碧濤軒34座
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責任編輯 李志強