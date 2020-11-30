【創造歡樂】夢想為他人締造美好回憶　迪士尼設計師：遊客愉悅讓我開心具成就感

▲ Katrina希望自己的設計，可鼓勵大家相信和追尋自己的夢想。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

每個人都有夢想，成功追夢更需要勇氣與堅持。華特迪士尼幻想工程創意設計師戴佳仁（Katrina Teh）夢想為他人締造美好回憶，最愛灰姑娘的她在一次迪士尼遊樂設施設計比賽中勝出後，踏上了在迪士尼設計的「夢想之路」，多年內一直致力為樂園設施加添不同特色元素，將歡樂帶給其他人，希望大眾在樂園裡度過愉悅的時光，並鼓勵大家相信、勇敢追尋自己的夢想。

▲ Katrina熱愛畫畫，多年內致力為迪士尼遊樂設施加添不同特色元素。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

Katrina兒時是一個性格文靜的小女孩，媽媽不時會播放迪士尼影片予她看，尤其是她最愛的迪士尼公主系列動畫，讓她「動」起來，

她會將我放在電視前，我家有一系列迪士尼錄影帶，我最喜歡的是灰姑娘，所以媽媽會不停播放灰姑娘動畫，我每次都會唱歌和跳舞，媽媽也不能讓我停下來。

Katrina續言：

我也很喜歡睡公主裡的幾位仙子，她們為愛洛公主的生日製作蛋糕和禮服的一幕，更加是我的最愛，重看了很多遍。

參賽改變人生 踏出實現夢想的第一步

Katrina熱愛畫畫，長大後入讀薩凡納藝術設計學院（SCAD）香港分校，與另外3名同學於2012年參加「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」，為迪士尼設計一項全新娛樂體驗，最後憑作品《Project Inkwell》脫穎而出，奪得比賽冠軍，為她人生帶來轉變，加入華特迪士尼幻想工程實習，更於一年後成為Creative Development Trainee。

▲ Katrina（右二）是 2012 迪士尼幻想工程挑戰賽的冠軍團隊成員，現為華特迪士尼幻想工程創意設計師。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

她憶述：

當初參賽時，我認為勝出與否並不重要，更重要的是我和團隊成功將故事帶到現實，很開心在比賽中得到好成續。

將魔法帶到現實 為賓客締造美好回憶

在迪士尼工作，Katrina 參與了不少項目，已完成的項目包括童話園林、小鎮影院 :「我與 DUFFY 遊歷之旅」和「星球大戰TM：入侵明日世界」，她亦為亞洲區內其他樂園提供創意設計。

她稱：

我的夢想是為其他人締造美好回憶，當我在樂園見到自己的作品，見到賓客在這裡互動並感到歡樂，就會覺得自己成為他們回憶的一部份，那份回憶會繼續伴隨他們。

▲ Katrina稱，夢想是為其他人締造美好回憶。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

Katrina更形容：

創意設計師將他們的想像和熱情帶到賓客眼前，看到賓客望著他們的設計和製成品時，可以看到他們的即時反應和愉悅，十分有成就感，這是讓我最感到開心的事！我也感到很榮幸，由一個賓客成為這裡的創意設計師。

最喜歡「魔法化妝廳」 展示內心最真實一面

在眾多設計項目中，「魔法化妝廳」對Katrina別具意義，因項目可以讓自己展示內心最真實的一面：

我們希望讓小賓客走進夢幻的童話世界，投入化身為迪士尼公主的過程。我希望讓她們感覺到，在這裡可以進行華麗變身，帶給她們奇妙感覺和無限想像！

▲ Katrina別說，「魔法化妝廳」對她別具意義，因項目可以讓自己展示內心最真實的一面。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

Katrina與迪士尼設計團隊合作，打造全新魔法化妝廳，有別與過往的設計，她為魔法化妝廳創造出外觀和氛圍，包括地毯和牆紙的設計，亦繪畫不同公主的圖畫，更創造及延續公主和女王電影之後的生活故事，例如熱氣球誕生在灰姑娘故事的年代，所以畫中灰姑娘登上熱氣球出發冒險。

從公主故事到「奇妙夢想城堡」 見證夢想成真

香港迪士尼樂園全新「奇妙夢想城堡」11月21日正式開幕，以13位迪士尼公主和女王的追夢故事為創作靈感，象徵勇氣、希望和無限可能。 Katrina亦是設計團隊的一份子，她希望這個樂園的新地標，可啟發更多人的夢想：

因為我熱愛迪士尼公主的故事，而且我十分認同故事傳遞的訊息，例如朋友會一直在我身邊，要做個堅強和善良的人，和永不放棄夢想！

點擊圖片即睇更多香港迪士尼樂園15周年圖片：

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

▲ （經濟日報資料圖片）

香港迪士尼樂園首名女性行政總裁楊善妮將於12月離任，返回美國出任迪士尼樂園消費品、遊戲及出版業務總裁一職。她指，自己最愛唐老鴨及Tinker Bell，已視香港為第二個家，盼新城堡吸客訪園，而社運疫情衝擊樂園經歷不平凡，詳情即看：【下一頁】

楊善妮指在樂園工作學會「將故事現實化」，管理經驗有助推動全球迪士尼商品更創新，詳情即看：【下一頁】

3名患癌少女分享抗癌經歷與夢想，勉勵港人抱希望勿放棄，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩