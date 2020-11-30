【明星餐單】劉德華超清淡健康餐單曝光　改飲食習慣茹素全因為太太朱麗倩

▲ 劉德華超清淡外食餐單曝光，茹素多年全因太太朱麗倩。

現年59歲的天王劉德華自2013年起開始茹素，多年來保養得宜，近日網上流出一份華仔外食的全素餐單，菜式清淡健康，難怪能夠維持強健又年輕的體魄。華仔當年之所以開始茹素，全因其太太朱麗倩。

明年將「登六」的華仔劉德華，日前到廈門為「第33屆中國電影金雞獎頒獎典禮」擔任評審，近日在網上流傳出一份華仔在當地外出用膳的餐點，內容引起網民討論。

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▲ 華仔全素餐單曝光。（微博圖片）

華仔飲食十分清淡

自2013年起開始吃素的華仔，餐點當然是全素，單據除標明是「全單素食」，餐廳還特別寫明是「劉德華用餐」。

華仔所點的菜式分別有羊肚菌竹笙湯、香撈台灣麵線、淮山炒木耳、板栗蒸南瓜以及濃湯玉蘭片。

除食材健康外，華仔所選的烹調方式亦非常清淡，主要都是滾、蒸、炒，保留食材的原味道。

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▲ 劉德華為金雞獎任評審。（網上圖片）

暖爸為家人轉飲食習慣

去年華仔接受內地節目《魯豫有約一日行》訪問時，談到茹素的原因，全因為女兒和太太，他表示因為愛妻朱麗倩與女兒都吃素，如果自己一個人吃肉感覺得奇怪，於是便開始了他的素食生活。

華仔又分享過最喜愛吃的素菜是糖醋油條，油炸的油條再加上大量的糖作沾料，對於追求維持鋼條身材的華仔可說是非常邪惡的食物，所以即使愛吃也不敢吃得太多。

當年女兒劉向蕙出生後的滿月禮物，華仔也隨太太吃素的習慣，摒棄傳統的豬腳薑，以麵筋和番薯等取代豬腳炮製薑醋送禮。

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