  • 21°C
香港時間 : 20201130日 (一) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星餐單】劉德華超清淡健康餐單曝光　改飲食習慣茹素全因為太太朱麗倩

娛樂 10:26 2020/11/30

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

劉德華超清淡外食餐單曝光，茹素多年全因太太朱麗倩。

現年59歲的天王劉德華自2013年起開始茹素，多年來保養得宜，近日網上流出一份華仔外食的全素餐單，菜式清淡健康，難怪能夠維持強健又年輕的體魄。華仔當年之所以開始茹素，全因其太太朱麗倩。

明年將「登六」的華仔劉德華，日前到廈門為「第33屆中國電影金雞獎頒獎典禮」擔任評審，近日在網上流傳出一份華仔在當地外出用膳的餐點，內容引起網民討論。

【明星減肥】梁漢文挑戰十日食肉減肥法　靠容祖兒推介餐單減磅有意外收穫【有片】

華仔全素餐單曝光。（微博圖片）

華仔飲食十分清淡

自2013年起開始吃素的華仔，餐點當然是全素，單據除標明是「全單素食」，餐廳還特別寫明是「劉德華用餐」。

華仔所點的菜式分別有羊肚菌竹笙湯、香撈台灣麵線、淮山炒木耳、板栗蒸南瓜以及濃湯玉蘭片。

除食材健康外，華仔所選的烹調方式亦非常清淡，主要都是滾、蒸、炒，保留食材的原味道。

【熱血合唱團】劉德華為演指揮家苦練3個月　華仔逆境發放正能量：努力成為自己的那道光

劉德華為金雞獎任評審。（網上圖片）

暖爸為家人轉飲食習慣

去年華仔接受內地節目《魯豫有約一日行》訪問時，談到茹素的原因，全因為女兒和太太，他表示因為愛妻朱麗倩與女兒都吃素，如果自己一個人吃肉感覺得奇怪，於是便開始了他的素食生活。

華仔又分享過最喜愛吃的素菜是糖醋油條，油炸的油條再加上大量的糖作沾料，對於追求維持鋼條身材的華仔可說是非常邪惡的食物，所以即使愛吃也不敢吃得太多。

當年女兒劉向蕙出生後的滿月禮物，華仔也隨太太吃素的習慣，摒棄傳統的豬腳薑，以麵筋和番薯等取代豬腳炮製薑醋送禮。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】49歲黎姿介紹不用捱餓修身餐單　飲食靠一個小秘訣成功減肥【內附餐單】
10:37 2020/10/16
【明星扮靚】49歲黎姿介紹不用捱餓修身餐單　飲食靠一個小秘訣成功減肥【內附餐單】
【明星扮靚】傅穎3個月減13磅　飲Smoothie減正餐：有營養且飽肚【內附餐單】
18:24 2020/11/05
【明星扮靚】傅穎3個月減13磅　飲Smoothie減正餐：有營養且飽肚【內附餐單】
【使徒行者3】江美儀宣布入五要做一件事 美魔女茹素排毒保少女蠻腰【內附餐單】
12:35 2020/11/22
【使徒行者3】江美儀宣布入五要做一件事 美魔女茹素排毒保少女蠻腰【內附餐單】
【殺手】陳豪授用膳黃金比例餐單　56歲黎耀祥飲食+運動操出6嚿腹肌【有片】
16:27 2020/08/06
【殺手】陳豪授用膳黃金比例餐單　56歲黎耀祥飲食+運動操出6嚿腹肌【有片】
【明星減肥】徐榮4個月搣甩20磅贅肉　型爸靠飲食四大戒條塑身【內附餐單】
18:32 2020/10/12
【明星減肥】徐榮4個月搣甩20磅贅肉　型爸靠飲食四大戒條塑身【內附餐單】
劉德華 朱麗倩 演員 娛樂人物職業 歌手 頒獎禮 電影 素食 健康養生 娛樂行業

最高瀏覽

【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
【經期紊亂】小豬羅志祥舊愛自揭內分泌失調　周揚青體重大增：M晚了半個月
16:23 2020/11/29
【經期紊亂】小豬羅志祥舊愛自揭內分泌失調　周揚青體重大增：M晚了半個月
【救急扶危】救護車欲駛入屋苑消防通道救人　保安拒開閘：車閘夜晚唔會開
13:05 2020/11/29
【救急扶危】救護車欲駛入屋苑消防通道救人　保安拒開閘：車閘夜晚唔會開