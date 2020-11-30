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【棒打兒子】小三兒偷玩手機不做功課　虎爸嫲嫲持棍狂毆40下拍片上傳

親子 09:58 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

因兒子不做功課，爸爸與嫲嫲以長棍毆打孩子近40下。

現代社會體罰孩子已不合時宜，然而仍有不少父母及長輩深信透過責打可令孩子記住教訓。近日，江蘇有一名小三男童疑因側玩手機、不做功課，遭父親和嫲嫲用棍子毆打，爸爸更把虐打兒子的過程拍下，發到家長群組，有群組成員看不過眼，於是報警。

父親持棍毆打兒子。（影片截圖）

父親嫲嫲輪流毆打男童

事發於11月26日，江蘇省常州市金壇區有家長將家暴兒子的影片發送到家長群組，在2分鐘的影片中，父親持長棍走到男童身邊，開始打男童的後背和屁股，打了近20下，男童想躲避逃離，卻被一旁的嫲嫲阻止。

其後，男童倒地，爸爸先踢了男童數下，嫲嫲就用手拍打男童，之後更接過長棍，毫不留手地打了男童20多下。父親把影片上傳到家長群組後，遭到群組家長批評，父親稱，就讀小三的兒子因為不背生字，又不做功課，半夜偷玩手機，還騙嫲嫲需要用電話拍影片和上傳功課，其實只是在打機。

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父親：恨鐵不成鋼

然而，父親和嫲嫲在影片中的打仔行為，嚇壞了不少家長，於是報警處理。經過法醫檢查，孩子的傷勢屬表皮外傷，當局依相關法律規定，對父親和嫲嫲的家暴行為予以批評教育，依法告誡。

而學校在知悉事件後，亦與家長聯絡，班主任表示，父親有點「恨鐵不成鋼」的情緒，但往後需注意教育孩子的方式，不要再用暴力教育孩子。

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責任編輯：王明芳

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