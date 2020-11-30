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【開通爸爸】鄭丹瑞不阻女兒跳鋼管舞　開明教導關係融洽：阿女周日自動返家食飯

娛樂 10:41 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

阿旦鄭丹瑞與同為人父的王浩信、陳豪齊講親子經。

劇集《非凡三俠》演員王浩信、陳豪（阿Mo）和鄭丹瑞（阿旦）接受《Tiger's Talk》主持人伍詠薇和林盛斌（Bob）訪問，伍姑娘與阿Bob形容三位是圈中型爸，與他們大談子女經。

王浩信稱女兒現在8歲，父女關係非常好：「我們個世界還是一齊，大家會傾心事，有時拍戲拍甚麼也會同她講，放假時，我們會一起去做運動、睇書、打機，她學識游水及踩單車都是我親自教。有時她直情不小心叫我做Bro（兄弟）。」

同樣為人父的阿Bob大表羨慕，笑指他家中的4個小孩常錯叫他做「媽咪」，令他難免醋意大發，陳豪說：「你都好啦叫媽咪，我的小朋友叫錯我做姐姐，他們有時口快快！」

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陳豪教囝囝中文
 
陳豪的3個小朋友現在分別6歲、5歲和4歲，對於阿Mo三年抱三，連Bob讚他厲害，陳豪即面紅說：「不是刻意，不過一行埋就有......」

阿Mo稱大仔才剛剛升上一年班：「他學游水，不可以再入女廁，變相去完游水要自己識得沖涼，慢慢去學，他還好細個。游水就交由教練教，讀書寫字，特別是中文字就我教，沒辦法，屋企只得我識中文，起碼學識寫自己名。」

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開通爸爸鄭丹瑞

面對兩位年輕爸爸，旦哥鄭丹瑞的兩個女兒已分別28歲、29歲：「我兩個女10歲左右，老婆就慢慢教她們飲酒，預她們15、16歲就開始要去蘭桂芳玩，甚麼酒都讓她們試吓，讓她們知到底是甚麼咩。」

他直言自己是開通爸爸，因為學鋼管舞細女鄭珉（Amanda）有次演邀請父母及家姐捧場。

阿旦父女相處融洽

可是旦哥憶述說：「我們一家三口去，起初都冇乜事，她突然扯開衫褲著T-back加Bra Top，我同老婆嚇一跳......完騷當然照樣話跳得好好睇，Very Good，表面上沒甚麼，這種舞是要那麼性感才好玩，我當然照還她玩，不過之後就不會再去睇。」

他說現在周日是家庭日，就算細女已搬出去住，也會自動自覺返家食飯，還帶同外籍男友回家一起打麻雀。
 
問到會否能接受女兒帶男友回家的一刻？王浩信唉聲嘆氣說：「我現在就是想維持Bro（兄弟）關係，將來真是拍拖都不好離我太遠，被人hurt完都回來返告訴我，讓我開解，不要自己暱埋。由細細個開始建立友誼，可能將來她去蘭桂芳會帶埋我呢？」身旁的旦哥不禁冷笑潑冷水。

撰文 : TOPick柴犬出動

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