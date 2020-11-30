【新冠肺炎】消息：今日新增約78宗確診個案　涉不明源頭個案

▲ 消息指今日（30日）新增約78宗確診個案，較昨日稍為回落。

本港新冠肺炎進入第四波疫情，消息指今日（30日）新增約78宗確診個案，較昨日稍為回落。消息指，因應疫情惡化，港府明日（12月1日）將再出「狠招」，收緊社交距離，以大幅減少社區人流，一些處所或需關閉。

本港昨日（29日）新增115宗確診個案，包括6宗屬輸入個案和宗109本地個案，其中24宗屬本地感染源頭不明。本港累計個案有6,239宗，包括一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指3間位於灣仔及中上環區的食肆共有10多名員工和食客確診，港府傍晚刊憲，要求於11月15日或之後到過相關食肆食客於本周四（3日）前作強制檢測。詳情即看：：【下一頁】

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政府公布，全港中小學和幼稚園周三（12日2日）起暫停面授，直至聖誕假期後。當局評估疫情後認為有惡化情況，且出現多宗源頭不明群組，認為有需要暫停面授課程，建議在家學習直至聖誕假期後。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙