【港鐵怪客】大叔疑在港鐵車廂公然吸毒　身體左搖右擺嚇壞乘客

▲ 一名大叔疑在港鐵車廂吸毒

有市民近日發現，港鐵車廂內有一名大叔疑似在吸食毒品，身體左搖右擺，嚇壞乘客，網民形容行為明目張膽。

從網民於facebook群組上載的影片可見，當時港鐵車廂乘客不多，該名大叔已把口罩拉至下巴，而他左右兩邊也有空位。根據廣播，列車正前往油麻地站。期間，大叔把一張紙幣平放在座椅上，左手按著紙幣，右手用紙張撥一撥紙幣上的東西。整理好後，他捲起一張紙幣當作吸管，緩緩拿起疑放了粉末的紙張。惟大叔此時身體已坐不穩，身體輕微搖擺。他左手拿起紙張，右手拿著「吸管」，並放在口裡。

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大叔低著頭，右手左右郁動，疑吸啜紙張上的粉末，持續約24秒。期間，他身體一直左搖右擺，不時向前傾，猶如打瞌睡。吸啜完畢，大叔把紙張、「吸管」和其他紙幣也放進錢包。不少網民也留言表示驚訝，指大叔竟光明正大吸毒，指他毒癮發作。另有網民笑言：「車廂內不準飲食，佢索係可以！」

長期大量吸食毒品可致命

據保安局禁毒處的資料，每一種毒品都有其潛在危險，而危險程度視乎其所含雜質或攙雜成份，以及每個服食者的特殊反應。而毒品若混和酒精服食，會更容易產生危險，甚至會致命。

長期大量吸食危害精神毒品，容易歪曲一個人對環境的觀感和反應，即使服食劑量不高，亦會影響肌肉活動，延長反應時間及降低集中精神的能力，當吸毒者操作機器、駕駛汽車或橫過馬路時，很容易對自己或他人構成危險。

據法例規定，任何人如管有危險藥物；或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年 。任何人如管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具，一經定罪，最高可被判處罰款1萬港元及監禁3年 。

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責任編輯：羅嘉欣