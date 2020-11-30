【新冠肺炎】31歲孕婦染疫康復後誕子　男嬰出生自帶新冠病毒抗體

▲ 男嬰出生就自帶新冠病毒抗體。

本港新冠肺炎爆發第4波疫情，而全球各地疫情亦反覆無常，各地藥廠都紛紛投入疫苗研發。近日，新加坡一名曾染疫的孕婦，在康復後順利生產，而男嬰體內自帶新冠病毒抗體，即有機會是天生免疫。

媽媽把抗體轉移給男嬰

據新加坡媒體報道，新加坡一名31歲孕婦在今年3月赴歐洲度假後，返國確診新冠肺炎，當時她懷孕10周，入院2周半後康復出院。她表示，因聽過媽媽傳染給胎兒的可能性很低，所以當時並不太擔心。

直至11月7日，她在新加坡國立大學醫院順利誕下重7.7磅的兒子，其後醫生告知，她體內的新冠病毒抗體不見了。相反，兒子不但沒有感染病毒，更驗出抗體，估計是媽媽懷孕期間，將抗體轉移給孩子。

免疫力持續多久有待觀察

不過，專家表示，即使男嬰出生自帶抗體，仍無法確定他是否天生免疫，免疫力能持續多久仍有待觀察。男嬰會交由醫生小組進行全面性評估，新加坡衛生部發言人亦表示，希望相關研究結果能為受影響的孕婦和胎兒提供臨床指導。

院方強調，曾確診新冠肺炎的孕婦，生下來的嬰兒會由醫療小組進行完整評估，若媽媽在懷孕初期確診，之後完全康復，而新生兒沒有病徵的話，毋須接受侵入性採檢。

深圳案例

事實上，在今年5月底，深圳亦有一名感染新冠肺炎的孕婦康復後，誕下一名男嬰，男嬰同樣沒有感染病毒，更一出生就自帶抗體。醫生指出，這是媽媽把自己的抗病毒能力傳給了孩子。

不過，當時醫生在胎盤和胎膜中檢測出病毒呈陽性，醫生指出，胎盤和胎膜是母嬰延斷的首要器官，是保護孩子的天然屏障，如果感染了少量病毒、細菌，胎盤和胎膜是可以阻斷它們侵害孩子。

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責任編輯：王明芳