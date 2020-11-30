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【新冠肺炎】許樹昌指疫情升勢比第三波急速　倡政府「帶頭」實施在家工作

社會 11:08 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

許樹昌相信政府會很快宣布收緊防疫措施。

本港第4波新冠肺炎疫情持續惡化，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，自11月1日至今已有173宗源頭不明個案，佔整體2成多，涉及不同年齡層、行業等，而上升趨勢較第3波疫情更急速，情況令人憂慮；已建議政府「帶頭」實施公務員在家工作、暫停演唱會、關閉卡拉OK、食肆的堂食時間提早至晚上10時結束等，相信政府會很快宣布收緊防疫措施。

許樹昌今早（30日）在一個電台節目表示，今次病毒株仍屬「D614」品種，目前只知道品種與尼泊爾輸入個案相近，傳播力分別不大。他又指，社區隱形傳播鏈廣泛，加上天氣轉涼呼吸道病毒會較活躍，而政府亦在多區設檢測中心，所以在短時間內找出大量確診個案。

他又指，近期有學生及教師感染新型肺炎，涉及多間學校，中小學暫停面授課程可以減低社區人群聚集的風險。他亦建議，海外留學生完成14日檢疫後，在第19日提交第三個樣本檢測，因部分個案在14日後才發病及出現病毒，認為留多次樣本會較穩陣。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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