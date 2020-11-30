【火警逃生】凌晨火警帶兩子女跳樓逃生　單親媽太胖被困消防花1小時救出

▲ 台灣新北市新莊區發生一宗嚴重火警意外，一名單親媽媽帶同一對子女從3樓後窗跳下逃生。

台灣新北市新莊區一棟房屋昨日深夜發生嚴重火警，單位內一名單親媽媽，在慌亂下帶同一對子女從後窗跳下逃生。由於單親母體型較為胖壯，卡在防火巷內，消防員耗費1小時救出。

綜合台媒報導，火警發生在11月29日深夜12時，新莊區泰順街一楝5層高的住宅3樓不明原因起火。附近鄰居發現時，陽台已經冒出火舌，火勢向上蔓延。住宅內有一家3口，包括36歲的單親媽媽與11歲的兒子、9歲女兒。兒子發現起火後，立即大叫媽媽及妹妹走火警。由於客廳此時已陷入火海，母親情急下帶同子女從後窗跳下。

消防接報到場，將火勢控制之後，在住宅後方防火巷發現一家三口。由於該名母親身形較為壯碩，困在防火巷中，消防員花了近1小時才協助脫困，其餘兩名小孩在發現的第一時間就立即救出送院。三人送院時意識清楚，沒有生命危險，母親右膝及下肢疑似骨折，子女身上則有不同程度擦傷。

單位起火原因仍有待調查，新北市消防局提醒民眾，若住宅起火時第一時間未能逃出，要隨手關門，再將門縫用毛巾堵住，讓濃煙不至於飄散到另一區域，同時消防建議不要輕易跳樓逃生。

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責任編輯︰王明芳