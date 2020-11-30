【親子好去處】新城市廣場活化平台成空中運動公園　戶外Fitzone設逾5米高滑草梯

▲ 逾5米高三軌滑草梯及一軌障礙道滑草梯。(商場提供)

為鼓勵全民多做運動，沙田新城市廣場把商場1期5樓戶外平台活化，打造全港首個空中運動地標，面積廣達35,000平方呎的戶外園「New Town Plaza Sportzone躍動悠園區」，內設7大Fitzone，供不同年齡及性別的運動愛好者，由頭到腳鍛鍊及提升身體力量。

佔地35,000平方呎的草地運動公園有幾好玩？以下是7大Fitzone介紹：

滑草梯

鬧市首條逾5米高常設三軌滑草梯及一軌障礙道，遊客可由此或旁邊的草地樓梯爬上梯頂，從高空迎風而下，考驗膽量與平衡力，更可高居臨下飽覽沙田區全景色。

懸吊式平衡木走道

逾17米長S形走道，鋼架上如韆鞦般垂吊着無數條平衡木，在上手執吊臂，一步接一步踏到終點，可訓練四肢協調、提升手腳肌肉的力量及訓練軀幹平衡力。

▲ 逾17米長懸吊式平衡木走道。(商場提供)

草地緩跑徑

環繞着整個園區的草地跑步徑總長250米，草皮的設計有效保護腳踝，減少受傷風險，絕對是跑手鍛鍊體能的好地方。位處5樓緩跑徑亦可讓大家一邊跑步一邊欣賞半空景色，十分愜意。

攀石牆

逾15米長的蒲公英攀石牆，在享受自由攀爬躍動的樂趣同時，有效鍛鍊四肢肌耐力，加上牆後一整片瑩瑩發亮、在藍空中飛舞的蒲公英，打卡一流！

▲ 逾15米長的蒲公英攀石牆。(商場提供)

無器械健身區

無器械健身區專為徒手健身而設，地上劃分成8款不同訓練功能的設計，更備有軟式跳箱及引體上升架，讓各位健兒發揮創意，自訂訓練內容及進程，提升全身肌耐力。

籃球場

佔地2千平方呎的籃球場有別於普通街場，特別注入玩味色彩設計，讓神射手們可在此一爭高下，更可進行3打3籃球賽，從此區內的籃球好手多一處地方鍛鍊眼界及球技。

▲ 森系小山坡。(商場提供)

森系小山坡及秘道

休息是為了走更長遠的路！這裏依照山林的模樣設計成一座兩層高的休息區域，備有飲品售賣機等設施，讓運動愛好者在此熱身拉筋，補充能量。此外，背面更隱藏一條森系秘道，讓你運動後可與三五知己拍照打卡！

於12月期間圓區舉辦3大減脂增肌運動訓練班，包括風靡日韓女生極速燒脂彈跳運動「Kangoo Jumps跳住瘦」、世界排名街頭健身教練及前港隊成員主理的「徒手體能訓練」及甲一港隊籃球成員執教的「兒童神射手訓練」，The Point By SHKP會員或顧客只要於場內消費滿指定金額，即可報名參加。

【New Town Plaza Sportzone躍動悠園】開放詳情

日期：即日起上午7時至晚上10時

地點：新城市廣場1期5樓平台

滑草梯參加辦法：

The Point by SHKP會員憑50會員積分可享受滑草梯1次，非會員憑即日任何電子消費單據可享受滑草梯1次。

記者：胡麗珊