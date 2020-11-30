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回收三色桶成效惹質疑　申訴署展開主動調查　

社會 12:07 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

申訴專員公署展開主動調查，審研廢物分類回收桶的管理和回收桶計劃的執行成效。（吳卓峰攝）

申訴專員趙慧賢今日（30日）宣布展開主動調查，審研政府對廢物分類回收桶的管理，和回收桶計劃的執行成效。

公署稱，政府1998年發表「減少廢物綱要計劃」，提倡把可循環再造物料分開收集，回收再造。按照計劃，各政府部門在其管轄範圍內設置收集廢紙、鋁罐及膠樽的回收桶（俗稱「三色桶」），鼓勵市民參與減廢及回收。參與政府部門包括食環署、康文署、房屋署及漁護署。環保署亦透過「廢物源頭分類計劃」，向參與的屋苑和工商業樓宇派發三色桶。截至2020年年初，政府在全港放置約1.7萬套三色桶，覆蓋全港人口超過80%。

然而香港都市固體廢物回收率，由2014年的37%，按年下跌至2018年30%，與當局訂下於2022年或以前，將回收率提升至55%的目標背道而馳。另一方面公署稱，傳媒時有報道三色桶經常放滿垃圾，除污染桶內的回收物和影響回收成效外，更影響環境衞生。傳媒亦曾報道有提供回收物料收集服務的承辦商將三色桶的回收物運往堆填區棄置，不但浪費市民參與回收的努力，亦打擊市民對當局能有效管理三色桶的信心。

趙慧賢表示，減廢及回收是市民關注的課題。設置廢物分類回收桶的措施已推行多年，然而其成效一直備受質疑。

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責任編輯：吳卓峰

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