【強制檢測】羅致光指院舍員工強制檢測勢在必行　研車費津貼予檢測員工

▲ 羅致光指，院舍員工強利檢測是勢在必行。（資料圖片）

政府今日（30日）將發公告，要求安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，於12月14日前必須接受強制檢測，勞工及福利局局長羅致光指，是勢在必行，雖然挑戰很大，但是必須要做，全港有逾千間院舍，一旦爆發，死傷會很嚴重。

羅致光今早（30日）在一個電台節目表示，今天是第6輪安老院舍自願檢測計劃的最後一天，而昨日一名初步確診的安老院舍員工，過去5輪都未曾參與自願檢測，反映強制檢測的重要性。

他又指，政府會提出修訂業界的實務守則，今日會向院舍解釋相關責任，如違反守則，將設有罰則，包括發口頭或書面警告，但並非刑事責任。他強調，各院舍的營運者，有責任監察員工有無按時接受強制檢測，如果在12月14日前未完成檢測，不應該安排他們上班。

羅致光又稱，政府已研究過多種方法均發現不可行，包括在較大型的院舍，派出流動檢測車泊在停車場等，但業界都不願意，而因院舍運作一日有兩更、甚至三更，派人上門採樣也不可行。

他明白部份院舍員工要騰出工餘時間，乘車前往社區檢測中心接受採樣；若日後要求員工每星期檢測一次，來回交通費就可能要約200元。社會福利署稍後會公布，為安老院、殘疾人士院舍及護養院提供資源，津貼員工強制檢測。

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責任編輯：陳子謙