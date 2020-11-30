【Staycation】夫婦酒店Staycation自行搬床　因一個原因需賠$5000

▲ 夫婦酒店Staycation自行搬床，因一個原因需賠$5000。

新冠肺炎疫情未止，無法去海外旅行之際，不少港人改到酒店「staycation」。近日一對夫婦在酒店住宿期間，自行搬動房內的單人床，不慎鎅破布牆，退房後酒店要求賠償，夫婦自感理虧，馬上賠償解決事件。

一名港妻上周五（27日）於Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」發文，指最近與丈夫預訂了酒店雙人床客房，入住時希望加錢升級至海景房，不過櫃檯職員指該房型只剩下雙床房（即2張單人床）可供選擇，但可免收300元升級費。

因為住呢間酒店嘅目的就係想住海景房，加上佢又唔使我地加錢，又住到海景房，就答應咗。

進入房間後，事主發現2張床距離相隔約一尺半（約45厘米），於是搬動其中一張床，將2張單人床合併成一張大床。

疑鎅破床頭布牆需賠$5000

翌日退房回到家中後，事主收到酒店的電話，職員指執拾房間時，發現床頭位置的布牆被鎅破，「大約係1支筆既長度，形狀係左右掉轉7字咁樣」，布牆內部分棉花外露。

事主表示看過照片後「嚇親」，但不肯定是否搬床時造成，

推個時又感覺唔到及聽唔到有撕裂布嘅聲音，張床有少少重，都要慢慢推，唔係好快咁推得郁。

事主向酒店職員解釋，床頭與布牆有2吋（約5厘米）距離，未必是他們所造成，但為免「拗來拗去」，於是詢問酒店解決方案，酒店要求賠償5000元。

咁我哋諗理虧係我哋，我地唯有當晚即刻賠返$5000比酒店當解決件事。

事主補充，分享事件並非為分析對與錯，「只係想知大家有冇遇過/聽過類似情況而要賠錢畀酒店呢？」。

網民：欣賞事主有承擔

帖文引來網民熱議，不少人大讚事主有責任心，「欣賞樓主承擔後果」、「冇怨冇鬧，只係講返件事出嚟提醒我哋」、「可以提醒吓房客其實唔係大晒，有乜損毀係要賠錢嫁」。

亦有人分享自身經驗，「我慣性係入房嗰陣作地氈式搜索, 睇下有冇古怪嘢先」、「酒店按本子辦事。見床被推動見房有損毀便會罰款」。

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責任編輯：羅嘉欣