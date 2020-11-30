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【暖心僱主】為免外傭吃飯屈於廚房一角　貼心港媽增設小餐枱各有空間

親子 12:17 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

貼心港媽為免外傭吃飯屈於廚房一角，增設小餐枱，令各自有私人空間。

雖說遇上一個好外傭靠運氣，但遇上好僱主也非易事，最重要是雙方以禮待人。有港媽於社交媒體分享，指自己平時沒有與外傭同枱吃飯，但深明她煮飯的辛苦，不想她屈於廚房的角落吃飯。近月港媽一家搬屋三代同住，便在裝修時貼心地為外傭姐姐增設一張伸縮小餐枱，各自有空間，「我哋只係以禮相待。」

港媽Annie於Facebook群組「家居裝修分享谷」發帖並上載相片，指一家沒有與外傭姐姐同枱吃飯，姐姐在未裝修前只在客廳的一張書枱吃飯，所以在搬屋裝修時也考慮到她吃飯的位置，「佢已經煮得辛苦，唔想佢屈喺廚房角落咁食。」

外傭得知暖心設計衷心感謝

Annie決定在廚房的洗衣機上增設伸縮小餐枱，並為她購買一張高椅，方便進食。而且，一家與外傭姐姐也有各自的空間，她能夠望見客廳的電視，也能與僱主一家聊天。外傭姐姐得知這個暖心的設計後，便開心地說：「多謝太太！」

Annie表示，增設小餐枱價錢只是約$800。（受訪者提供）

對外傭工作表現滿意

Annie回覆TOPick表示，由於自己與丈夫要外出工作，外傭姐姐成為他們的助手，幫忙照顧家中兩位小朋友。她形容外傭姐姐工作快手，煮飯好吃，能獨立處理家務，「我哋有時請朋友返嚟食飯，佢要煮一大餐都好樂意，對她的整體表現非常滿意。」Annie又指，搬屋的過程中外傭姐姐非常勤奮，更指工作忙碌也沒有所謂。她表示，

我哋唔算對工人特別好，但以禮相待，大家有飯食飯有粥食粥。

網民大讚好僱主

不少網民看見帖文後留言大讚Annie是好僱主，不過也有網民不解為何不與外傭姐姐同枱吃飯。Annie遂解釋，在入屋時曾問及外傭的意願，當時外傭選擇自己吃，但在打邊爐或吃蒸海魚時均會叫她一起吃飯，「其實唔同枱大家都舒服啲，吃飯時佢想玩下電話或同老公Whatsapp吓，又可以唔使理我哋，有私人空間。」

雖然而家都係喺廚房，但我估佢明白我哋心意嘅，同埋大家傾到偈。

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責任編輯︰梁節儀

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