【日本新事】橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾　聖誕市集洋溢大正浪漫

▲ 橫濱紅磚倉庫將在12月3日舉行聖誕市集，璀璨燈飾倍發浪漫。(相片來源︰橫濱紅磚倉庫官網)（

雖然日本疫情反覆，但為迎接聖誕的來臨，日本各旅遊景點亦亮起璀璨的燈飾。如建於明治至大正時代的紅磚倉庫是橫濱市，今年聖誕如期舉辦第11屆聖誕市集，在燈飾點綴下倍添浪漫。

▲ 橫濱紅磚倉庫上的聖誕市集，廣場上的小木屋販賣德國手信。(相片來源︰橫濱紅磚倉庫官網)

橫濱紅磚倉庫是位於橫濱港的一處歷史建築，原為保稅倉庫使用，分為1號、2號館兩座建築，分別竣工於1913年和1911年。在聖誕市集舉行期間，倉庫內商場和倉庫外露天廣場將設有多個攤位銷售聖誕小食、精品雜貨，充滿聖誕氣氛。

▲ 聖誕市集內還有特製的咖啡杯，一個650日元/48港元。(相片來源︰橫濱紅磚倉庫官網)

橫濱紅磚倉庫聖誕市集，場地兩旁排滿名小木屋攤位，出售德國和聖誕節特有的食品和飲料，包括德國燉牛肉，熱烤焗芝士、香腸等，以及由調酒師製作帶有濃郁香味的水果肉桂熱酒，以及德國的各式雜貨。當然吸睛位是聳立在廣場中間高10米的聖誕樹，配以明亮的裝飾，在橫濱的美麗夜景中熠熠生輝。

另外，在橫濱新港中央廣場，由即日至12月26日亦舉辦「yorunoyo －YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION－」活動，幻彩燈光與尖端技術將會彼此呼應，展現城市之光的魅力。

▲ 橫濱同時有一個yorunoyo －YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION－」活動，璀璨奪目。(相片來源︰橫濱紅磚倉庫官網)

常設展現媒體藝術和彩燈，每隔5分鐘就會有特別的燈光音樂秀，整個橫濱將被籠罩在一片幻彩之中。燈光使用投射和感測技術的裝置，每天共計4次在新港中央廣場和周邊建築物的牆面上會出現特別的燈光圖案，璀璨奪目。

Christmas Market in 橫濱紅磚倉庫

日期：12月4日至25日

地址：神奈川縣橫濱市中區新港 1-1

YOKOHAMA CROSS NIGHT ILLUMINATION

日期︰即日至12月26日

地址︰新港中央廣場一帶



記者︰馮柏偉