【尊嚴活下去】拾荒婆婆住板間房每天取免費飯　婆婆獲社企助製手工寄賣

▲ 一名拾荒婆婆每天取免費飯，在社企幫助下透過製作手工賺取收入，有尊嚴地生活。

能安享晚年並非必然，對一些基層長者來說，每天有飯吃更是難上加難。本港社企「銀杏館」一直以來推動長者就業，亦定期免費派飯給有需要人士。一名八旬拾荒婆婆每天也會領取免費飯，銀杏館最近成立手工小組，讓她透過縫製聖誕掛飾，在店內寄賣作品。婆婆得知做手工會有收入後，感到十分雀躍，同時亦慨嘆「執紙皮一日都未必賺到二十蚊」。

「銀杏館」昨日在其facebook專頁發文分享故事指，一名80歲的洪婆婆（化名）住在板間房，靠長者生活津貼維生，平日亦拾紙皮幫補開支，每天也會到銀杏館領取免費「福飯」。

最近銀杏館成立手工小組，讓飯友製作聖誕手工掛飾。洪婆婆首次參加手工小組，因有縫紉根底，她默默穿針引線，縫製一個又一個星星掛飾，沒停下來休息，也沒多說話，縫了兩個多小時。社企義工形容，婆婆前半生歷盡艱辛，故雙手顯得粗糙，惟她手工細緻，掛飾縫得非常漂亮。

銀杏館表示，將安排長者所製作的掛飾擺放在「銀杏士多」寄賣，扣除成本後，會把所有收入轉交製作者。得知做手工也會有收入後，婆婆感到十分雀躍，並稱：

執紙皮一日都未必賺到二十蚊，如果縫公仔可以賺到錢就梗係好啦……

對此，銀杏館表示：「二十塊錢，對一般人可能只是微不足道，但對不少弱勢社群來說，卻是辛辛苦苦才賺到的收入。」他們希望，讓婆婆製作手工發揮潛能，但更重要的是，「讓她賺到一點有尊嚴的零用錢」。

內容獲銀杏館授權轉載

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責任編輯：黃泳欣