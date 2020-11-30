【重獲新生】被鐵鏈鎖20年壓力大會撞牆 世界上最寂寞大象結束受虐重獲新生

▲ Kaavan被送往柬埔寨LEK保護區。

有「世界上最寂寞的大象」之稱得巴基斯坦大象Kaavan，經過國際動物維權組織聲援後，離開受虐數十年的巴基斯坦動物園，轉移到柬埔寨的動物保護區，重獲新生。

斯里蘭卡政府1985年為了向巴基斯坦表達友好，將亞洲象Kavaan送給對方。Kavaan長期被圈養在伊斯蘭堡動物園，但動物園環境相當惡劣，活動區域過於狹小，牠更被鎖鍊限制活動超過20年。

法新社報道，35歲的卡萬（Kaavan）於2012年失去伴侶之後，不但失去對生活的熱情，加上長年遭受巴基斯坦的伊斯蘭堡動物園惡劣對待，牠不僅營養不良、腳部因圈養的地面不平整導致嚴重裂傷，牠還因為生活太無聊而出現行為方面的問題，常常獨自搖晃身體數小時，壓力大的時候甚至還會撞牆。

Kavaan的遭遇經報道後引起美國歌手雪兒Cher與多個動保團體關註，發起「#SaveKavaan」請願活動，號召超過20萬人為牠爭取應有的生存權。經過4年努力，伊斯蘭堡高等法院今年5月批評動物園違反《防止虐待動物法》、《野生動物條例》，裁定「因巴基斯坦沒有合適的野放區域，Kaavan將被送往柬埔寨LEK保護區」。

Cher多年來也密切跟進Kaavan的進展，她得悉法院的判決後也在Twitter上開心分享：「Kavaan終於自由了，這是我這輩子最開心的時刻。」

國際非政府組織「四爪」Four Paws發言人MartinBauer表示，Kavaan的傷口不僅僅身體上，「牠長期孤獨生活再惡劣的環境，在2012年失去伴侶Saheli後，出現嗜睡、拿石頭攻擊遊客的行為，動物管理員用鎖鍊控制牠的行動，牠也會無意識搖晃頭腦，跟一隻健康成熟的大象完全不同。」

不過，自從搬遷團隊專家接觸Kaavan後，牠的行為出現改變。動物學家Frank Sinatra最近常常花大量時間跟牠聊天，輕柔撫摸牠，還找到牠最喜歡的曲子《My Way》。Khalil表示Kaavan轉變很大，希望牠到柬埔寨之後，能夠順利適應新生活、找到新夥伴，結束35年來如地獄的生活。

世界野生動物聯盟駐巴國官員納瓦斯則表示，還有很多地方有待改進，Kaavan只是其中一只受虐的動物，巴基斯坦還有很多動物……處境十分悲慘。

責任編輯：王明芳