【護膚套裝】SK-II首次舉行聖誕感謝祭 限量聖誕套裝再送$1,600嫩膚緊緻套裝
適逢聖誕佳節，SK-II首次舉行聖誕感謝祭，提供多套限量套裝。SK-II聖誕套裝將於12月7至27日全線發售。套裝包括全新推出的街頭藝術限量版神仙水，凡購買街頭藝術限量版神仙水，即送上SK-II限量版節日絲巾Furoshiki。
要迎接聖誕派對和約會，肌膚狀態也不容忽視。SK-II精選的限量套裝除了有蘊含90%以上PITERA的神仙水之外，套裝更包括多款皇牌產品，其中有「前男友面膜」之稱的護膚面膜，能急救肌膚，即時提升肌膚水分。
另一熱賣產品R.N.A. 緊緻精華霜由濃縮PITERA結合水溶性大豆和酵母蛋白調配而成，有助提昇肌膚柔軟度及彈性。配合神仙水一同使用，即使面對乾燥轉涼的天氣，肌膚依然能保持水嫩滋潤。
SK-II挑選合共3套限量套裝：
皇牌護膚緊緻套裝
套裝包括：
街頭藝術限量版神仙水230ml
嫩膚清瑩露 30ml
R.N.A.立體緊緻精華霜 15g
淨肌護膚潔面乳 20g
護膚面膜1片
皇牌護膚緊緻套裝 HK1,500
(價值：HK$2,005)
緊緻修護精華套裝
套裝包括：
街頭藝術限量版神仙水230ml
R.N.A.輕盈立體緊緻精華霜「大紅瓶」80g
護膚面膜6片
嫩膚清瑩露 30ml 2份
R.N.A.立體緊緻修護眼霜 2.5g
淨肌護膚潔面乳 20g
緊緻修護精華套裝 HK$2,640
(價值：HK$3,665)
鑽光亮膚精華套裝
套裝包括：
街頭藝術限量版神仙水230ml
肌源鑽光精華「小燈泡」50ml
護膚面膜6片
嫩膚清瑩露 30ml
R.N.A.立體緊緻精華霜 15g
R.N.A.輕盈立體緊緻精華霜 15g
淨肌護膚潔面乳 20g 2份
鑽光亮膚精華套裝 HK$3,100
(價值：HK$4,440)
額外購物禮遇
購買任何產品滿HK$4,900 或以上即可獲贈嫩膚緊緻套裝。
套裝包括：
嫩膚清瑩露 160ml
護膚精華30ml
R.N.A.立體緊緻精華霜 15g
骨膠原修護乳液 100g
嫩膚緊緻套裝
(價值：HK$1,674)
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責任編輯：陳韻文