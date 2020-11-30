【護膚套裝】SK-II首次舉行聖誕感謝祭 限量聖誕套裝再送$1,600嫩膚緊緻套裝 

▲ SK-II首次舉行聖誕感謝祭，限量聖誕套裝再送$1,600嫩膚緊緻套裝。

適逢聖誕佳節，SK-II首次舉行聖誕感謝祭，提供多套限量套裝。SK-II聖誕套裝將於12月7至27日全線發售。套裝包括全新推出的街頭藝術限量版神仙水，凡購買街頭藝術限量版神仙水，即送上SK-II限量版節日絲巾Furoshiki。



要迎接聖誕派對和約會，肌膚狀態也不容忽視。SK-II精選的限量套裝除了有蘊含90%以上PITERA的神仙水之外，套裝更包括多款皇牌產品，其中有「前男友面膜」之稱的護膚面膜，能急救肌膚，即時提升肌膚水分。



另一熱賣產品R.N.A. 緊緻精華霜由濃縮PITERA結合水溶性大豆和酵母蛋白調配而成，有助提昇肌膚柔軟度及彈性。配合神仙水一同使用，即使面對乾燥轉涼的天氣，肌膚依然能保持水嫩滋潤。

SK-II挑選合共3套限量套裝：

▲ 皇牌護膚緊緻套裝。

皇牌護膚緊緻套裝

套裝包括：

街頭藝術限量版神仙水230ml

嫩膚清瑩露 30ml

R.N.A.立體緊緻精華霜 15g

淨肌護膚潔面乳 20g

護膚面膜1片

皇牌護膚緊緻套裝 HK1,500

(價值：HK$2,005)

▲ 緊緻修護精華套裝。



緊緻修護精華套裝

套裝包括：

街頭藝術限量版神仙水230ml

R.N.A.輕盈立體緊緻精華霜「大紅瓶」80g

護膚面膜6片

嫩膚清瑩露 30ml 2份

R.N.A.立體緊緻修護眼霜 2.5g

淨肌護膚潔面乳 20g



緊緻修護精華套裝 HK$2,640

(價值：HK$3,665)

▲ 鑽光亮膚精華套裝。

鑽光亮膚精華套裝

套裝包括：

街頭藝術限量版神仙水230ml

肌源鑽光精華「小燈泡」50ml

護膚面膜6片

嫩膚清瑩露 30ml

R.N.A.立體緊緻精華霜 15g

R.N.A.輕盈立體緊緻精華霜 15g

淨肌護膚潔面乳 20g 2份

鑽光亮膚精華套裝 HK$3,100

(價值：HK$4,440)

額外購物禮遇

購買任何產品滿HK$4,900 或以上即可獲贈嫩膚緊緻套裝。

套裝包括：

嫩膚清瑩露 160ml

護膚精華30ml

R.N.A.立體緊緻精華霜 15g

骨膠原修護乳液 100g

嫩膚緊緻套裝

(價值：HK$1,674)

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責任編輯：陳韻文