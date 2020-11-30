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【明星豪宅】鄭中基由無賴轉為暖男爸爸　淺水灣獨立屋成簡約風格安樂窩

娛樂 13:29 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

鄭中基一家四口居淺水灣獨立屋，安樂窩設計簡約開揚。

鄭中基於近日播畢的ViuTV劇集演活「暖男爸爸」的角色，在現實中曾自稱「無賴」的他，遇上太太余思敏（Sammie）後，由昔日浪子化身成顧家男人，一家四口現居淺水灣獨立大宅，過著幸福溫馨的生活。

現年48歲的鄭中基自從與前主播余思敏結婚後，由昔日的火爆浪子形象，一轉成今時今日的「暖男爸爸」。

不過鄭中基的社交網站過往甚少分享住家居生活，而全職照顧家庭的太太Sammie，則不時分享照顧一對子女Emma與Evan的日常。

【暖男爸爸】鄭中基公開童星「細暴龍哥」IG　攣毛JuJu可愛成長過程全曝光【多圖】

一家四口非常溫馨。（instagram圖片）

住淺水灣億元獨立屋

在Sammie的照片中，除了見到一家四口的溫馨時光，還把他們現居、估計時值已經升到過億元的淺水灣獨立屋內部。

豪宅擁有非常闊落的客廳，每逢聖誕節都會擺放超過兩米高的聖誕樹作裝飾，客廳外更是景觀開揚的大海景，望著就心曠神怡。

開揚大廳與露台。（Facebook圖片）

【暖男爸爸】入行25年由醉酒失控到經歷失婚　鄭中基浪子回頭變成好爸爸

客廳能夠擺放大茶几和長梳化，成一家人相聚的最佳地點，偏廳位置亦非常寬闊，足夠擺放供子女玩耍的露營帳幕，同時亦見到大宅樓高至少三層。

另外Sammie亦曾公開大宅的戶外照片，見女兒Emma看到新到來的吹氣滑梯非常歡喜，估計該處是大宅的天台位置。

而Sammie近日愛上製作包點，早於年前已經見過鄭中基在廚房為太太炮製「邪惡」宵夜的照片，略大的廚房方便鄭太同時製作多款美食。

    點擊圖片放大
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久號電視螢幕的鄭中基今年推出新劇《暖男爸爸》人氣再度急升，連帶他在疫情期間創立的YouTube頻道，訂閱人數至今已飆升至超過18萬人。

至於由鄭中基主唱的新劇主題曲，更令他打入2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 最後五強。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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