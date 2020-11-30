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漁護署規管狗主責任或未見效　申訴署啟動主動調查

社會 12:17 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

申訴專員趙慧賢邀請公眾就漁護署有關狗主責任的規管工作，提供資料及意見。（申訴署圖片）

狗隻走失或遭遺棄及狗隻滋擾的個案仍時有發生，申訴專員公署宣布展開主動調查，審研漁護署對狗主責任的規管工作是否有效。

根據政府統計處數據，全港約有14.7萬個家庭飼養狗隻作為寵物，涉及超過22萬隻狗隻。漁護署按法例規管狂犬病的預防、控制及其他有關事宜；但公署初步查訊顯示，漁護署過去5年對畜養狗隻人士提出的檢控個案中，大部分涉及違反《狂犬病條例》或《狂犬病規例》，包括沒有在公眾地方妥善控制狗隻、沒有為狗隻申領狗隻牌照，以及狗隻引致他人受傷等。公署關注漁護署對有關違法人士採取的執管行動及跟進工作，是否有效和足夠。

公署稱，香港狗隻領牌制度起源於政府預防及控制狂犬病的措施，出發點是保障公眾衞生。為狗隻領取牌照及植入晶片除了可追查狂犬病的病源，亦有助漁護署追尋棄養狗隻或沒有妥善管理和控制狗隻的畜養人。隨着近年社會日益關注動物福利，公署認為漁護署可如何善用現行的狗隻領牌制度，提高政府規管狗主的成效，亦值得探討。

趙慧賢表示，根據法例，畜養狗隻人士必須履行一系列的法律責任，包括為狗隻注射預防狂犬病疫苗、植入晶片及領取狗隻牌照。漁護署作為主管動物福利的政府部門，亦必須依據法例賦予的權力嚴格執行有關規定，以對違例人士起阻嚇作用。

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責任編輯：吳卓峰

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