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【狠心爸媽】嫌4個月大兒子哭鬧聲太嘈　父母放男嬰入雪櫃「冷靜」致死

親子 12:51 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

一對居日中國籍父母將4個月大兒子放入雪櫃致死。

父母決定把孩子生下來，就要肩負起照顧他們的責任。近日在日本發生一宗嬰兒死亡的案件，一對居日中國籍父母因嫌4個月大兒子哭鬧聲太吵，竟將男嬰放入雪櫃「冷靜」，導致他活活凍死。

上門尋男嬰揭發事件

綜合日本傳媒報道，埼玉縣川口市的兒童諮詢中心於上周三（25日）開會時發現，職員未能與一名今年7月出生的男嬰父母取得聯絡，無法確認該名4個月大男嬰是否安全，因而報警求助。警方於上周四（26日）聯繫到男嬰的媽媽，並於當日下午到男嬰居住的單位進行調查。

男嬰的27歲母親被捕。（影片截圖）

警方到場後，向男嬰父母了解孩子的去向，母親卻指著雪櫃，表示「孩子在那裡」。警員隨即打開雪櫃，於當日晚上7時多發現了一具嬰兒屍體。

男嬰的中國籍父母涉嫌遺棄屍體，遭警方拘捕。27歲媽媽阿里木和24歲丈夫報稱任職辦公室工作，實際上媽媽已失業。警方調查後，找到阿里木於7月15日在醫院產下男嬰的記錄。

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無法忍受嬰兒哭鬧聲

阿里木供稱因兒子的哭鬧聲太吵，而將他放入雪櫃「冷靜」一下，沒想到他輕易死去，因此將嬰兒屍體繼續留在雪櫃裡。

警方發現嬰兒屍體時，屍身外觀已腐爛至無法辨認，有待進一步解剖確定死因。案件仍在調查中，暫時未知被捕二人是否合謀殺害男嬰，據知他們未正式認罪。

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責任編輯︰王明芳

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