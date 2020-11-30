【生仔要考牌】頑童火車上做體操狂尖叫屢勸不聽　乘客忍不住罵：父母的教育真失敗

▲ 台灣網民近日發帖分享，指他在乘搭火車時遇到一名頑童，在車廂內做體操及尖叫。

保持車廂寧靜，不打擾其他乘客，是乘搭交通工具的基本禮儀。近日有台灣網民在Facebook群組「爆怨2公社」發帖，指他在乘搭火車時遇到一名頑童，在車廂內做體操，又不斷搖晃椅背及尖叫，令他非常不舒服，最後更忍不住罵人，頑童才收手。

從網民貼出的圖片可見，小孩雙手放在椅柄上，身體向後靠，阻擋走廊通道。發帖網民指，頑童不但「跑到前面在車上做體操」，更在他椅背後「吶喊搖晃」，令他不舒服。網民指當時已回頭提醒小孩數次，但小孩屢勸不聽，旁邊的母親也沒有反應，令他「忍不住開罵，屁孩才停住」。

要罵人才令小孩停下不當行為，發帖網民感嘆，「是不是這社會需要怒吼或暴力才會有秩序？唉，父母的教育真失敗」。

帖子引來網民討論，網民指小孩的行為誇張，「以為是在自己家嗎？」，也有網民認同該名家長不會教小孩，指「一堆恐龍家長只會生不會教，只會寵、捨不得打罵小孩，每個都像小皇帝寵到爬你頭頂」、「很多家長教不動自己的孩子，如果有人可以幫他們兇小孩，比他們說100次『不要玩了』更有用」。

有網民則分享在交通工具上遇過的相似經歷，「我遇過直接跑來我旁邊一起看影片的屁孩，還跟我吵着要東西吃，期間父母沒來找過小孩。」、「上次也是兩個小孩在自強號上玩遊戲，累了還回去拿餅乾吃，我戴耳機睡覺，突然有小孩因為重心不穩趴在我腿上，然後裙子上都是餅乾碎。」

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責任編輯︰王明芳