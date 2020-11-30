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林鄭：香港是帶望抓緊「一帶一路」的人　最理想合作夥伴

政治 12:43 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥。（資料圖片）

特首林鄭月娥出席一帶一路高峰論壇時發表視像致辭，在新冠疫情影響下，「變化」已成為新的口號。而內地正推動「國內國際雙循環」的經濟發展模式，香港金融貿易及法律等專業服務獲國際認同，具獨特優勢，連繫本地及國際經濟，認為香港是期望抓緊「一帶一路」的人，最理想的合作夥伴。而本港的生產商和出口商渴望拓展海外貿易夥伴，相信「一帶一路」能為他們帶來商機。

她續解釋，指因為香港有大量多元金融及相關服務專業人才，金融、貿易、物流、及法律領域等服務範疇，都受到國際認可，而這些優勢在「一帶一路」規劃中，都能滿足廣泛服務要求。

此外，香港的優勢亦包括，法治、高效開放的市場、資金及訊息自由流通、簡單低稅制，在一國兩制下，香港亦協助海外及內地市場聯繫和持續流動，強調香港有足夠條件，加入由中、日、韓和東盟十國等15個國家簽定的「區域全面經濟夥伴協定 RCEP」，又指已得到部分國家支持加入這個協定。

她提到，香港作為全球其中一個領導金融中心，近年一直致力發展綠色金融及投資，在本月初金管局與「綠色商業銀行聯盟」簽署合作協議，未來亦會聚集不同金融機構、銀行業協會、研究組織和創新技術提供商，繼續推動具可持續性的綠色金融投資。

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責任編輯：李淇

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