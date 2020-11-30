【冷暴力】「再嘈媽媽以後都唔理你」 社工爸爸：語言被肢體暴力更傷孩子心靈

▲ 為人父母是天下間最難的工作。

那個小女孩不停地哭泣，只見小女孩用盡每一分氣力，在路上不斷地把身體扭動着，希望得到父母的注意。然而小女孩這招數似乎失敗了，無論小女孩哭聲多大，都只能吸引幾個好奇的路人，竊竊私語地討論這個孩子，想着那個父母狠心地把這孩子留下來。

那時我與孩子剛好放學回家，只見這個小女孩楚楚可憐，我本能地輕輕地把她扶起，希望小小的動作，能引起女孩父母的注意。我與孩子一邊安慰着她，一邊拿紙巾幫她刷乾眼淚。就在此時，一位媽媽表情靦腆地走過來，並向着我們說：「依家的孩子好難教，成日都係度扭計！」這位媽媽匆匆抱着女兒後便離開了。

那時我心想，又一個心靈被遺棄的孩子！從心理學的角度，她這年紀最需要的是與親人建立依附關係及安全感。現可能因為媽媽的不恰當處理，讓小女孩心靈受到傷害，對日後的成長有着負面的影響，例如難與人建立關係、對人不信任、難與人合作等等。我相信這位媽媽原是想嚇嚇女兒，希望女兒的行為得到糾正。而事實上當女兒長大後，或許早就忘記今天所發生的事，相反，負面情緒將會深深地烙印在女兒心中。

為人父母是天下間最難的工作，當父母衝口地說：「再嘈，趕你出去！」，「媽媽以後都唔理你！」這對孩子心靈的傷害，其實比肢體暴力不遑多讓。日後的一句對不起，或許能化解彼此的怨恨，但那心靈的傷口則不是那麼容易可以修復過來。盼父母們都能先照顧好自己的情緒，這樣孩子的心靈才能健康地成長。