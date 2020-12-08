妊娠毒血症檢測篩查 及早識別致命危機

很多孕媽媽都知道產檢時接受唐氏綜合症篩查，但就忽略了一個更常見且可透過篩查評估，早一步採取預防的「隱形殺手」妊娠毒血症。



妊娠毒血症又稱為子癇前症是一種非常嚴重的妊娠併發症，更有研究指出，每13名孕婦中有1名受到妊娠毒血症影響，導致胎盤功能不全，無法提供足夠的血液給胎兒，影響孕婦及胎兒的健康和性命，引致流產或早產，更會帶來長遠的健康問題。研究顯示，患上妊娠毒血症的產婦比其他產婦多出2倍機會引發心血管疾病及高血壓等問題，一般早產嬰兒抵抗力和免疫力比較差，容易導致發育不良。

▲ 早產嬰兒一般抵抗力和免疫力比較差，容易導致發育不良。

不知道孕媽媽們有否注意到每次產檢都會測量血壓，原來高血壓是妊娠毒血症的一個常見症狀，由於其症狀與其他懷孕症狀十分相似，容易被忽視。孕媽媽需多加留意有否出現以下症狀：

值得留意的是，妊娠毒血症可於產婦懷孕中、後期，或剛生產後發病，而且妊娠毒血症惡化可以全無先兆，但隨着懷孕周數愈長，病發風險就愈高及愈嚴重，須分娩才可解決妊娠毒血症，或因此需進行催生，導致嬰兒早產的問題。



如果孕婦本身患有糖尿病、血壓高、紅斑狼瘡症、高齡、懷有雙胞胎或多胎、是次懷孕與上一胎相隔十年，又或者孕婦較為肥胖，以及自己或近親有妊娠毒血症的懷孕病史都屬於高危一族，必須份外留神，並進行篩查及早作風險評估。

▲ 妊娠毒血症可於產婦懷孕中、後期，或剛生產後發病，且可以全無先兆。

要避免妊娠毒血症影響母嬰的健康，其實只需要一個簡單篩查就可以做到。孕婦可於孕期的第11周至14周的進行測試，婦產科醫會為孕婦進行早期風險評估，進行早期妊娠毒血症風險篩查，利用國際認可的標誌物進行數據分析，如果篩查結果顯示孕婦有高風險患上妊娠毒血症，醫生就可以盡早展開治療，更密切監察懷孕的狀況，以降低妊娠毒血症發生的機會，減低孕婦及對胎兒的影響。如果能在14周前發現為高風險孕婦，把握治療的黃金時機，減低早產率高達八成。

如果已經懷孕14周以上，應建議先向醫生查詢，亦可安排進行懷孕20周後的中期妊娠毒⾎症及短期預測報告，以排除孕婦在未來4周患上妊娠毒血症的可能性。

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