【生仔論】基層家庭成長無玩具新衫替父母還債　25歲女大呻︰無能力不要生小孩

▲ 台灣有女網民大呻在基層家庭成長，大呻沒有錢不要生，讓孩子受苦。

家家有本難唸經！台灣有一名女網民在網絡平台大呻在基層家庭成長，很早已半工讀養自己。到近日爸爸患癌離世，她更要承擔債務，忍不住慨嘆，沒有能力的人不要生小朋友，讓孩子一出世就活得痛苦！她的言論掀起熱議。

在基層家庭成長

該女網民於11月27日（上周五）網上討論區「Dcard」 ，以「拜託 ！沒有能力請不要生小孩！」為題發帖，分享成長的經歷，基層父母沒有能力而生下她，令她一生成長都是痛苦之中，道出自己是活生生的家庭例子來「勸世」。

我爸媽零存款，爸爸是工人，媽媽是家庭主婦，每個月的薪水幾乎拿去還債，在大家可以買玩具的時候我只能在旁邊看，當大家可以過年買新衣的時候，我們家只能默默的說要工作無法回去過年，因為沒錢包紅包！

背負父母的債務感吃力

在貧困家庭成長，女網民小時候一直感到自卑， 新玩具新衣服是奢侈。她由高中開始半工讀到現在25歲了，從未停過。最讓她悲傷的是幾年前，爸爸患癌，家人買不起保險，沒有額外的醫療保障，有感只能無助的等著爸爸癌症末期走了。

爸爸走了之後，她更背了龐大的醫療費以及母親所欠的百萬（100萬台幣約27萬港元）債務，媽媽因為身體不好到現在一直沒有工作，25歲的她一個人養家、養媽媽、養妹妹、還債……她慨嘆︰

我真的要在這裡說，拜託沒有錢的情況下，不要生小孩！不要讓你的小孩去承擔你負不起的責任，真的很痛苦！

網民批養兒防老想法錯

此帖文一出，引起許多網友留言，有的感同身受表示︰「自己苦就算了，連小孩都拖下水，養兒想防老的那種更不行」、「父母0存款，我高中一畢業開始就瘋狂打工，現在住外面，房租水電吃飯就貴死了，一個月還要給家裡快一萬（約2700港元））」等。

另外，有網民感到貧賤夫妻百事哀，可是也要體諒父母，自己要撐住脫貧，留言︰「爸媽當初生妳們也沒料到這種事，他們也是相信能給妳好生活，遇到了就當是一個考驗」。另外有網民指此文或是「創作文」，質疑沒有所謂龐大的醫療債務，以及親人過世可以去拋棄繼承，指現實應該不會出現網民的狀況。

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責任編輯︰王明芳