陳茂波：環球經濟仍然疲弱　 一帶一路可繼續助港推綠色金融

▲ 陳茂波。（資料圖片）

「一帶一路」高峰論壇今日（30日）舉行，財政司司長陳茂波發布網上影片，指今年五月中央已支持及提供具體政策，幫助香港發展為大灣區內的綠色金融中心，相信「一帶一路」戰略，可以繼續推廣本港成為連繫平台，讓中國企業可以在區內推展綠色項目。

陳茂波說，香港目前要提供必需的基建及催化劑，推動市場發展，讓更多參與者來香港投資，表明香港將會發展綠色金融及有關認證，而未來五年亦會發行80億美元綠色債券，相信本港作為國際金融中心及人民幣離岸中心，日後可成為區內綠色債券中心。

陳茂波又提到，目前環球經濟受新冠疫情影響下仍然疲弱，加上企業供應鏈轉變及保護主義抬頭，相信對環球經濟影響將會維持。但他強調，香港相信全球連接性，承諾將持續擴大自由貿易網絡，包括與泰國、印尼及馬來西亞談論新的貿易協定，相信於未來十年及往後時間，一帶一路將續成全球重要增長動力，並推動服務需求。

另外，商務及經濟發展局局長邱騰華在同一個論壇上亦表示，香港已與東盟、澳洲和新西蘭訂立高質量的《自由貿易協定》，若時機成熟，成員經濟體容許新夥伴加入時，香港樂意就加入《區域全面經濟夥伴協定》展開對話。

他又提到，目前新冠疫情下令各國封鎖邊境、貿易受阻、經濟受嚴重打擊，若各國未能有效防疫，經濟將會持續面對倒退，加上近年各國保護主義正在抬頭，認為政策、設施、貿易、資金、民心暢通有助各國面對疫情，以及建立具可持續性的貿易環境。

他指，香港正努力與其他國家努力建立旅遊氣泡，不但為旅行檢疫帶來雙重保障，更同時容許貿易及商業旅遊得以回復，以重新建立人與人、國家及經濟體的關係。

責任編輯：李淇